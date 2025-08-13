快訊

金融守護論壇／華南銀總座黃俊智 引進仲介情資

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
華南銀總經理黃俊智。 記者胡經周／攝影
華南銀總經理黃俊智。 記者胡經周／攝影

華南銀行總經理黃俊智表示，外籍移工帳戶遭詐團收購情況攀升，除加強開戶審查與異常交易監控外，應引進人力仲介公司成為防詐關鍵角色。他也正研擬將防詐與業務開發結合的可行性，藉以提升阻詐成效。

黃俊智指出，國內每日詐騙金額高達2.7億元，一年近千億元，銀行雖全力防堵，但成功攔阻比例不足三成。要拉高比例可五路並進，一、加重詐騙刑責；二、關鍵機構的異業，要結合起來，例如引進人力仲介公司掌握移工入境、雇主現況、工作狀態、出入境等第一手資料，供銀行判斷外籍移工的帳戶風險。

三、從成功與失敗案例中精進關懷提問，避免被詐團精心設計話術誤導；四、透過警語去告知客戶，哪些是詐騙帳號，避免民眾遭詐，尤其是透過數位帳戶之詐騙型態；五、行員心態轉換，將防詐與客戶經營結合，阻詐同時創造理財與貸款商機。

他舉例，有客戶資金在阻詐成功後，轉為購買理財商品，或遭詐騙成功但經本行協助追回資金後再由銀行規劃投資理財，形成防詐與業務的雙贏。針對法人戶人頭帳戶，黃俊智強調須觀察異常樣態，如公司成立未滿半年即換負責人、多家公司登記同一地址、或停業公司換人後申請網銀等，應實地查核。華銀曾成功阻擋一筆4,000萬元匯款至疑似詐欺企業戶，避免巨額損失。

黃俊智最後表示，華銀已啟用AI「雷神智能防護網」，設控率提升55%、偵測率提升1.66倍，將持續優化科技模型，結合第一線敏感度提升，全面強化防詐能力。

詐騙 移工 華銀

