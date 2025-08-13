金融守護論壇／金管會銀行局長童政彰：防金流漏洞 雙軌並進

金管會銀行局局長童政彰指出，打擊詐騙必須跨部會合作與科技阻詐雙軌並進，透過即時情資共享、防堵資金外流及強化法人戶開戶審查，才能有效封鎖人頭帳戶與境外金流漏洞。

經濟日報與華南銀行11日共同舉辦「金融守護論壇—全面阻詐 打造科技智能防護網」，主題座談邀請產官界專家包括童政彰、華南銀行總經理黃俊智、LINE台灣公共事務部副總經理林若凡、勞動部勞發署跨國勞動力管理組專委黃偉誠共同與談。

童政彰指出，外籍移工帳戶在防詐中屬高風險族群，警示帳戶占比已從2024年初的8.36%升至今年5月的14.27%。外籍移工對台灣經濟有貢獻，但離境、逃逸或行蹤不明時，帳戶易淪為詐團洗錢工具。

去年7月起，金管會與移民署完成資料介接，讓銀行可掌握移工離境、遣返或逃逸狀態作為風險監控依據。

然而挑戰隨之而來。為避免影響外籍移工退稅、保費入帳等權益，銀行無法直接關閉離境移工帳戶，金管會只能要求銀行依風險導向觀察帳戶，如外籍移工離境後，其帳戶突有大額入帳，即啟動風險處置。

童政彰判斷有兩個很重要的關鍵，一公私部門、跨部會的合作，二是運用科技力量做阻詐。

首先是跨部會合作。對境內帳戶，受害人報案後可列為警示戶，並同步管制該警示帳戶持有人在其他銀行的帳戶，但境外帳戶卻無法適用。

為防止資金匯往海外，金管會推動與警政署API介接，當匯款目標在165詐騙通報名單中，系統即時警示。

據統計，「疑似不法境外帳戶」機制上路後，已成功攔阻5億元匯出。