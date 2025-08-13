金融守護論壇／中華電信業務長林文智：建構全方位防詐網

電信業者負責用戶第一線身分認證的「門號」，積極投入阻絕日新月異的詐騙，中華電信（2412）業務長暨執行副總經理林文智指出，中華電信以「結合法規、AI驅動、跨域合作」三大策略，推動全方位防詐網絡。

在法規面，配合行政院《新世代打擊詐欺策略行動綱領》2.0版及《詐欺犯罪危害防制條例》，落實門號實名制、外籍預付卡限制、高風險用戶管理等規範，在無法直接阻斷連線的情況下，提供疑似詐騙警示服務。

林文智11日以「AI科技打詐新趨勢」為題，進行專題演講。他表示，詐騙手法猖獗，中華電信在諸多高層會議外，現在主管還要加開打詐晨會，討論最新詐騙的趨勢，因防詐責無旁貸。

林文智細數近年詐騙手法，台灣主要詐騙管道透過電話、社群媒體，詐騙集團對受害者個資、生活習慣極為了解，透過社群套交情，以投資股票或虛擬貨幣逐步詐騙。近年從傳統話術進化為全方位AI詐騙，包括AI簡訊詐騙、AI對話詐騙、AI圖片與影片詐騙。

詐騙集團可利用AI生成變形簡訊內容，規避關鍵字攔阻；透過AI語音機器人大量外撥，尋找合適下手對象；甚至偽造身分證、換臉名人製作炒股影片，讓受害者防不勝防。

林文智指出，為了防阻詐騙， 中華電信導入AI技術，推出多項創新技術。包括AI電話秘書、商業簡訊AI反詐平台阻斷高風險訊息。統計自2024年1月至2025年3月，中華電信攔阻境外偽冒號碼來話達1,128萬通、攔阻率100%；國際來話語音警示降低無效話務每月2,921萬通。

商業短碼簡訊年發送量超過21.3億則，外用合作機構達105家。防駭系統全年即時阻擋威脅達107.7億次。

林文智說，中華電信也是台灣首家加入GSMA Open Gateway計畫的業者，開發符合國際標準的防詐API，與金融、電商、保全等行業合作。

實例包括Sim Swap API，偵測近期SIM卡更換時間，防堵冒名換卡竊取OTP；Device Roaming Status API可以確認用戶漫遊狀態，防止跨國盜刷；Scam Signal API對轉帳大額金額時同步檢測用戶是否處於通話狀態，以防受騙轉匯。目前已有金融業正式上線應用，並納入異常帳戶偵測與開戶審查流程。

林文智強調，只要有利可圖，詐騙就不會消失，但透過科技可顯著提高詐騙成本，讓犯罪集團「無利可圖」。未來將持續結合AI語音識別、異常行為檢測、預測模型與跨域資料共享，並加強用戶教育，構建更嚴密的「零詐騙」防護網，為民眾創造更安全的數位生活環境。