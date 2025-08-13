快訊

楊柳「自由過山」不怕中央山脈！專家：東部首當其衝 南部千萬別低估

暴風圈觸陸！楊柳颱風仍增強長胖 暴風圈已觸東南部及恆春半島

楊柳開眼 登陸前達最強！台東嚴防颱風眼附近「毀滅性強陣風」

金融守護論壇／中華電信業務長林文智：建構全方位防詐網

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導
中華電信業務長暨執行副總林文智。 記者胡經周／攝影
中華電信業務長暨執行副總林文智。 記者胡經周／攝影

電信業者負責用戶第一線身分認證的「門號」，積極投入阻絕日新月異的詐騙，中華電信（2412）業務長暨執行副總經理林文智指出，中華電信以「結合法規、AI驅動、跨域合作」三大策略，推動全方位防詐網絡。

在法規面，配合行政院《新世代打擊詐欺策略行動綱領》2.0版及《詐欺犯罪危害防制條例》，落實門號實名制、外籍預付卡限制、高風險用戶管理等規範，在無法直接阻斷連線的情況下，提供疑似詐騙警示服務。

林文智11日以「AI科技打詐新趨勢」為題，進行專題演講。他表示，詐騙手法猖獗，中華電信在諸多高層會議外，現在主管還要加開打詐晨會，討論最新詐騙的趨勢，因防詐責無旁貸。

林文智細數近年詐騙手法，台灣主要詐騙管道透過電話、社群媒體，詐騙集團對受害者個資、生活習慣極為了解，透過社群套交情，以投資股票或虛擬貨幣逐步詐騙。近年從傳統話術進化為全方位AI詐騙，包括AI簡訊詐騙、AI對話詐騙、AI圖片與影片詐騙。

詐騙集團可利用AI生成變形簡訊內容，規避關鍵字攔阻；透過AI語音機器人大量外撥，尋找合適下手對象；甚至偽造身分證、換臉名人製作炒股影片，讓受害者防不勝防。

林文智指出，為了防阻詐騙， 中華電信導入AI技術，推出多項創新技術。包括AI電話秘書、商業簡訊AI反詐平台阻斷高風險訊息。統計自2024年1月至2025年3月，中華電信攔阻境外偽冒號碼來話達1,128萬通、攔阻率100%；國際來話語音警示降低無效話務每月2,921萬通。

商業短碼簡訊年發送量超過21.3億則，外用合作機構達105家。防駭系統全年即時阻擋威脅達107.7億次。

林文智說，中華電信也是台灣首家加入GSMA Open Gateway計畫的業者，開發符合國際標準的防詐API，與金融、電商、保全等行業合作。

實例包括Sim Swap API，偵測近期SIM卡更換時間，防堵冒名換卡竊取OTP；Device Roaming Status API可以確認用戶漫遊狀態，防止跨國盜刷；Scam Signal API對轉帳大額金額時同步檢測用戶是否處於通話狀態，以防受騙轉匯。目前已有金融業正式上線應用，並納入異常帳戶偵測與開戶審查流程。

林文智強調，只要有利可圖，詐騙就不會消失，但透過科技可顯著提高詐騙成本，讓犯罪集團「無利可圖」。未來將持續結合AI語音識別、異常行為檢測、預測模型與跨域資料共享，並加強用戶教育，構建更嚴密的「零詐騙」防護網，為民眾創造更安全的數位生活環境。

AI 詐騙集團 中華電信

延伸閱讀

金融守護論壇／金管會副主委莊琇媛促結合 AI 四面向防詐阻詐

民眾小心！詐團冒名中華電信和165防詐中心 最新話術看這裡

華南永昌證券啟用簡訊專屬碼「68930」 強化客戶防詐識別力

中華電信凌晨斷訊！護理師call不到醫師 見患者快「薯條」嚇傻

相關新聞

台幣貶回3字頭 熱錢擴大匯出 單日跌1.1角 連三貶

新台幣匯價昨（12）日連續第三個交易日走貶，收盤重回「3」字頭，以當日最低價30.026元作收，貶值1.1角，寫今年5月...

金融守護論壇／華南金董座陳芬蘭：AI 反詐 守護客戶財產

華南金控暨華南銀行董事長陳芬蘭表示，隨著國人防詐意識提升，詐騙集團轉向鎖定外籍移工收購帳戶犯案，華南銀除嚴審開戶、管控高...

金融守護論壇／刑事警察局副局長陳世煌：把詐騙攤在陽光下

內政部警政署刑事警察局副局長陳世煌表示，將透過源頭管理、跨域合作、精準預警及全民防詐，建立社會免疫力，守護人民的血汗錢。...

金融守護論壇／前銀行員李柔嫻：要當心詐團養套殺

「假投資真詐財」為近年來詐騙手法的前五名，且財損金額往往是數百萬元，甚至上千萬元。前銀行員李柔嫻現身說法，談她如何被詐騙...

金融守護論壇／中華電信業務長林文智：建構全方位防詐網

電信業者負責用戶第一線身分認證的「門號」，積極投入阻絕日新月異的詐騙，中華電信業務長暨執行副總經理林文智指出，中華電信以...

金融守護論壇／金管會銀行局長童政彰：防金流漏洞 雙軌並進

金管會銀行局局長童政彰指出，打擊詐騙必須跨部會合作與科技阻詐雙軌並進，透過即時情資共享、防堵資金外流及強化法人戶開戶審查...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。