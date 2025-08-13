金融守護論壇／前銀行員李柔嫻：要當心詐團養套殺

「假投資真詐財」為近年來詐騙手法的前五名，且財損金額往往是數百萬元，甚至上千萬元。前銀行員李柔嫻現身說法，談她如何被詐騙集團「養套殺」，一步步騙走3,200萬元。

李柔嫻11日以「現身說法—我怎麼被騙的」為題，進行專題演講。政治大學法研所畢業的李柔嫻，同時也是銀行退休行員，甚至還擁有國際反洗錢師證照，但她仍然成為詐欺被害者的一員。她說，「被詐騙不是貪婪驅使，而是心理操控所致。」

她並提出六大面向，包含加強監管可疑投資平台、跨境合作阻斷詐騙金流、社區平台應有義務配合政府主動調查、偽造證件的AI防範技術、金流阻斷、刑罰加重等方向著手，預防更多潛在受害者遭受財務損失。

李柔嫻指出，由於自己家中養了三隻毛小孩，也很關注流浪動物的議題，因此會從TikTok、臉書上關注相關訊息，沒想到一腳踏進了詐騙集團「養套殺」的陷阱。她先是發現一位何先生透過TikTok平台發布投資影片，內容談及與知名企業家訪談、股市分析等，並利用財經名人的形象吸引投資者，介紹股票明牌，等到民眾入局之後，透過助教教導操作投資App軟體，並且以實名制加入，簽下保密條款，一層一層環環相扣，而她也因此被騙走3,200萬元鉅款。

經過詐欺事件後，李柔嫻也勇敢站出來向外界說明，她也提到「老人詐騙」的盛行，新北市警局詐欺防制辦公室分析165打詐儀錶板發現，60歲以上的高齡族群，在假投資詐騙案的比例增加，光是今年7月截至15日，就占受害比例22.97%，財損金額達2億1,130萬元。

李柔嫻分析，老人之所以容易被騙，有四個原因，分別是社會新聞屏蔽、自認聰明、詐騙能力辨識不足以及孤單疏離感，因此她也建議針對老人詐騙案頻傳，政府可以透過「緊急聯絡人通報」、「實地的宣導上課」、「防詐軟體手機的設置」、「各醫院、金融場所的宣導播放」、「遏止地下金融猖獗」，來降低詐騙事件發生。

李柔嫻表示，投資詐騙的常見手法有四種，第一種是「假帳號」，詐騙集團會利用多個假帳號，並利用這些帳號來創造虛假的投資環境，使受害者誤以為投資真實可靠；第二種「手法一樣」，每一個詐騙群組都有相同的操作模式：都有位助理作為溝通的橋梁，一樣的投資教學，其舉證案例也相同；第三種「虛假投資平台」等可疑交易軟體，該軟體可能為詐騙集團架設的假投資平台，用於顯示虛假的交易數據和獲利情況；第四種「冒用專業人士身分」，詐騙集團冒用知名分析師等專業人士身分，發布看似專業的市場分析，增加可信度。

李柔嫻也希望透過自己的案例，希望不要再有更多受害者出現，她也建議政府，當詐欺案發生時，執法單位迅速採取行動，包含凍結帳戶、調查資金流向並調閱通訊記錄、約談相關人員等。