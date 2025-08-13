金融守護論壇／刑事警察局副局長陳世煌：把詐騙攤在陽光下

內政部警政署刑事警察局副局長陳世煌表示，將透過源頭管理、跨域合作、精準預警及全民防詐，建立社會免疫力，守護人民的血汗錢。陳世煌表示，行動綱領2.0規劃重點在於四大面向，分別是運用AI防制、深化跨境合作、監管關鍵產業、加強被害保護，希望能夠強化防詐意識，並且減少發生數，進而降低財損。

陳世煌11日以「把金融詐騙攤在陽光下」為題，進行專題演講。陳世煌說，鑑於詐騙橫行 ，刑事警察局在2005年就成立了165反詐騙專線，20年來，警政署165反詐騙專線全年無休，24小時都能諮詢詐騙，甚至165反詐騙中心從一開始只有五位同仁，到現在已經有50位同仁24小時待命，每年將近50萬通的電話。並透過宣導影片「被騙的人都call我」，講解165反詐騙中心的日常生活，讓大家知道詐騙無所不在。

行政院於2024年通過「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0」，打擊詐欺指揮中心下分五組，分別有不同主管機關負責，「識詐」為內政部負責，主要作用於教育宣導面；「堵詐」由通傳會負責，管理電信服務面；「防詐」由數發部負責，從數位經濟面落實；「阻詐」由金管會負責，管理贓款流向面；「懲詐」則是法務部負責，從偵查打擊面防堵。

為強化民眾防詐意識並感受政府打詐成果，進而願意協力防制詐欺案件發生，共同守護財產安全。2024年8月起，內政部於官網及警政署165全民防騙網定期發布「打詐儀錶板」，並將連結至內政部臉書與警政署官網、臉書，供民眾瀏覽。

陳世煌指出，當前詐欺趨勢分析，從2024年8月開始到2025年7月，詐欺案件發生數從每天685件下降至每天530件，財損金額從每天4.4億元下降至2.76億元，但他說，這些還不夠，仍須各部會共同努力。

而根據數據，被害人受騙管道網路詐騙是第一，占比高達88%，電話詐騙4%、簡訊詐騙約1%；今年前七月全部詐欺受理10萬5,311件，前五名的詐騙手法，依序為假投資詐騙、網路購物詐騙、假買家騙賣家、假交友投資詐騙、假交友徵婚詐騙，前五名就占全部受理55.18%；財損金額方面，全部達565億餘元，前五名依序為假投資詐騙（55.28%）、假交友投資（10.97%）、假檢警詐騙（5.2%）、假交友徵婚（0.96%）、假買家騙賣家（0.62%），這五項占全部財損 73.03%。

在金警合作打詐成果方面，陳世煌指出，金融機構臨櫃關懷攔阻金額已從2018年的4.6億元成長至2024年的129億元，而他也公布好消息，從7月開始攔阻獎金將統一由警政署編列預算，視攔阻金額發放2,000元至10,000元的獎金；另外，北富銀與刑事警察局共同發起「鷹眼識詐聯盟」已有37家銀行協力建置AI預警模型，上半年成功攔阻金額18.2億餘元，守護民眾血汗錢。