金融守護論壇／華南金董座陳芬蘭：AI 反詐 守護客戶財產

華南金控（2880）暨華南銀行董事長陳芬蘭表示，隨著國人防詐意識提升，詐騙集團轉向鎖定外籍移工收購帳戶犯案，華南銀除嚴審開戶、管控高風險交易外，也以AI模型攔阻異常金流。她並分享自身朋友被假冒LINE詐騙的經歷，呼籲民眾務必當面確認以免受害。

陳芬蘭11日出席經濟日報、華南銀行共同舉辦的「金融守護論壇——全面阻詐 打造科技智能防護網」，她在致詞時指出，詐騙金額與件數仍持續攀升。

據內政部警政署165打詐儀表板統計，2025年上半年詐騙受理件數近9萬件，財損達490億元，其中假投資詐騙損失額達271億元，占整體詐騙損失金額55.3%。

她說，隨著國人防詐意識抬頭，詐團在人頭帳戶取得受阻後，開始轉向鎖定外籍移工，收購其帳戶進行跨境匯款與犯罪。

因此華南銀從源頭嚴格審查開戶，並要求第一線同仁主動提醒客戶不得出借或轉讓帳戶，同時針對高風險外籍人士管控自動化設備交易，以降低外籍帳戶遭列警示及被利用的風險。在科技防詐方面，華南銀自主研發「雷神識詐模型」，結合AI數據分析與客戶交易特性，及早偵測異常帳戶，精準攔阻非法金流。

華南銀也持續加強行員的教育訓練，宣導不同類型的詐騙手法，讓行員在臨櫃進行關懷提問時，能即時識別各種常見的詐騙態樣，再搭配網路銀行、行動銀行與ATM即時防詐提醒，提升客戶辨識能力，使2024年華南銀攔阻詐騙績效在全體金融機構排名第八、公股銀行第二大。

華南銀將持續透過技術創新、員工培訓、客戶教育與跨界合作，築起更安全、可信的金融環境。

陳芬蘭也在會上分享一段自身經歷，她呼籲，民眾務必養成「與本人確認」的習慣，尤其當涉及金額龐大或緊急匯款時，更應冷靜查證，避免因一時心急而成為受害者。

陳芬蘭最後表示，防詐是一場長期而艱鉅的任務，「守護客戶財產，是銀行責無旁貸的使命。」她也希望透過論壇交流，凝聚更多防詐智慧，讓詐騙案件與金額持續下降。