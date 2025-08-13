快訊

楊柳「自由過山」不怕中央山脈！專家：東部首當其衝 南部千萬別低估

暴風圈觸陸！楊柳颱風仍增強長胖 暴風圈已觸東南部及恆春半島

楊柳開眼 登陸前達最強！台東嚴防颱風眼附近「毀滅性強陣風」

金融守護論壇／華南金董座陳芬蘭：AI 反詐 守護客戶財產

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
經濟日報與華南銀行共同舉辦「金融守護論壇－全面阻詐 打造科技智能防護網」，華南金控暨華南銀行董事長陳芬蘭進行開場致詞。記者胡經周／攝影
經濟日報與華南銀行共同舉辦「金融守護論壇－全面阻詐 打造科技智能防護網」，華南金控暨華南銀行董事長陳芬蘭進行開場致詞。記者胡經周／攝影

華南金控（2880）暨華南銀行董事長陳芬蘭表示，隨著國人防詐意識提升，詐騙集團轉向鎖定外籍移工收購帳戶犯案，華南銀除嚴審開戶、管控高風險交易外，也以AI模型攔阻異常金流。她並分享自身朋友被假冒LINE詐騙的經歷，呼籲民眾務必當面確認以免受害。

陳芬蘭11日出席經濟日報、華南銀行共同舉辦的「金融守護論壇——全面阻詐 打造科技智能防護網」，她在致詞時指出，詐騙金額與件數仍持續攀升。

據內政部警政署165打詐儀表板統計，2025年上半年詐騙受理件數近9萬件，財損達490億元，其中假投資詐騙損失額達271億元，占整體詐騙損失金額55.3%。

她說，隨著國人防詐意識抬頭，詐團在人頭帳戶取得受阻後，開始轉向鎖定外籍移工，收購其帳戶進行跨境匯款與犯罪。

因此華南銀從源頭嚴格審查開戶，並要求第一線同仁主動提醒客戶不得出借或轉讓帳戶，同時針對高風險外籍人士管控自動化設備交易，以降低外籍帳戶遭列警示及被利用的風險。在科技防詐方面，華南銀自主研發「雷神識詐模型」，結合AI數據分析與客戶交易特性，及早偵測異常帳戶，精準攔阻非法金流。

華南銀也持續加強行員的教育訓練，宣導不同類型的詐騙手法，讓行員在臨櫃進行關懷提問時，能即時識別各種常見的詐騙態樣，再搭配網路銀行、行動銀行與ATM即時防詐提醒，提升客戶辨識能力，使2024年華南銀攔阻詐騙績效在全體金融機構排名第八、公股銀行第二大。

華南銀將持續透過技術創新、員工培訓、客戶教育與跨界合作，築起更安全、可信的金融環境。

陳芬蘭也在會上分享一段自身經歷，她呼籲，民眾務必養成「與本人確認」的習慣，尤其當涉及金額龐大或緊急匯款時，更應冷靜查證，避免因一時心急而成為受害者。

陳芬蘭最後表示，防詐是一場長期而艱鉅的任務，「守護客戶財產，是銀行責無旁貸的使命。」她也希望透過論壇交流，凝聚更多防詐智慧，讓詐騙案件與金額持續下降。

芬蘭 詐騙集團 華南銀行

延伸閱讀

苗縣公私協力查找阻詐 潛在被害人保住千萬積蓄

救了遊戲業！川普簽署行政命令讓Visa、Mastercard等金流商不得再審查合法內容

金融守護論壇／金管會副主委莊琇媛促結合 AI 四面向防詐阻詐

神改編「福利熊」爆紅！綾小路Louis攜手蘆竹警 新作品強化反詐觀念

相關新聞

台幣貶回3字頭 熱錢擴大匯出 單日跌1.1角 連三貶

新台幣匯價昨（12）日連續第三個交易日走貶，收盤重回「3」字頭，以當日最低價30.026元作收，貶值1.1角，寫今年5月...

金融守護論壇／華南金董座陳芬蘭：AI 反詐 守護客戶財產

華南金控暨華南銀行董事長陳芬蘭表示，隨著國人防詐意識提升，詐騙集團轉向鎖定外籍移工收購帳戶犯案，華南銀除嚴審開戶、管控高...

金融守護論壇／刑事警察局副局長陳世煌：把詐騙攤在陽光下

內政部警政署刑事警察局副局長陳世煌表示，將透過源頭管理、跨域合作、精準預警及全民防詐，建立社會免疫力，守護人民的血汗錢。...

金融守護論壇／前銀行員李柔嫻：要當心詐團養套殺

「假投資真詐財」為近年來詐騙手法的前五名，且財損金額往往是數百萬元，甚至上千萬元。前銀行員李柔嫻現身說法，談她如何被詐騙...

金融守護論壇／中華電信業務長林文智：建構全方位防詐網

電信業者負責用戶第一線身分認證的「門號」，積極投入阻絕日新月異的詐騙，中華電信業務長暨執行副總經理林文智指出，中華電信以...

金融守護論壇／金管會銀行局長童政彰：防金流漏洞 雙軌並進

金管會銀行局局長童政彰指出，打擊詐騙必須跨部會合作與科技阻詐雙軌並進，透過即時情資共享、防堵資金外流及強化法人戶開戶審查...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。