自然人憑證開戶 9月重啟

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

金管會規劃，自9月中旬起將恢復民眾以「自然人憑證」驗證開立數位存款帳戶。

銀行局副局長侯立洋表示，銀行將可以採取強化身分驗證方式，包括搭配他行實體帳戶驗證、電信門號驗證，或採加強審查、或調整交易限額等風險強化措施，恢復受理自然人憑證線上開戶。

據金管會截至2025年6月底統計，國人開立各銀行數位存款帳戶達2,649萬戶，季增3.5%、年增18.8%雙雙寫下史上新低增幅。

侯立洋說，數存戶成長趨緩，有兩大主因，一、部分銀行減少行銷推廣活動，二、開戶基期墊高。以人口數推算，平均每名成年人已擁有1.32個數存戶，市場明顯趨近飽和。

銀行主管指出，今年初銀行發現，透過自然人憑證開立的數位帳戶中，「警示戶」占比快速上升，原因是詐騙集團冒用民眾憑證資料與密碼申辦帳戶，導致洗錢與詐騙風險升高。

為控管風險，不少銀行先行暫停憑證開戶，壓抑市場新增戶數。數據顯示，今年第2季單季全台數位存款帳戶僅新增90萬4,393戶，季增額寫近五年同期低點。

金管會認為，自然人憑證技術本身安全無虞，問題出在民眾誤信「代辦」交出憑證與密碼遭冒用，應透過銀行端加強驗證，而非全面封殺憑證作為驗證工具。

侯立洋強調，金管會已已要求暫停受理憑證開戶的銀行補強控管後，必須在9月中旬恢復上線。據了解，目前約有20家銀行尚在停用中。

金管會 詐騙集團 自然人憑證

相關新聞

台幣貶回3字頭 熱錢擴大匯出 單日跌1.1角 連三貶

新台幣匯價昨（12）日連續第三個交易日走貶，收盤重回「3」字頭，以當日最低價30.026元作收，貶值1.1角，寫今年5月...

金融守護論壇／華南金董座陳芬蘭：AI 反詐 守護客戶財產

華南金控暨華南銀行董事長陳芬蘭表示，隨著國人防詐意識提升，詐騙集團轉向鎖定外籍移工收購帳戶犯案，華南銀除嚴審開戶、管控高...

金融守護論壇／刑事警察局副局長陳世煌：把詐騙攤在陽光下

內政部警政署刑事警察局副局長陳世煌表示，將透過源頭管理、跨域合作、精準預警及全民防詐，建立社會免疫力，守護人民的血汗錢。...

金融守護論壇／前銀行員李柔嫻：要當心詐團養套殺

「假投資真詐財」為近年來詐騙手法的前五名，且財損金額往往是數百萬元，甚至上千萬元。前銀行員李柔嫻現身說法，談她如何被詐騙...

金融守護論壇／中華電信業務長林文智：建構全方位防詐網

電信業者負責用戶第一線身分認證的「門號」，積極投入阻絕日新月異的詐騙，中華電信業務長暨執行副總經理林文智指出，中華電信以...

金融守護論壇／金管會銀行局長童政彰：防金流漏洞 雙軌並進

金管會銀行局局長童政彰指出，打擊詐騙必須跨部會合作與科技阻詐雙軌並進，透過即時情資共享、防堵資金外流及強化法人戶開戶審查...

