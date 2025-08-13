快訊

楊柳「自由過山」不怕中央山脈！專家：東部首當其衝 南部千萬別低估

暴風圈觸陸！楊柳颱風仍增強長胖 暴風圈已觸東南部及恆春半島

楊柳開眼 登陸前達最強！台東嚴防颱風眼附近「毀滅性強陣風」

國票金改選前哨戰 開打

經濟日報／ 記者邱金蘭／台北報導

國票金（2889）經營權之爭前哨戰點燃？國票金旗下國票證券本周五（15日）將召開董事會，提案解任國票證券副董事長陳冠如職務，耐斯三席董事將不出席，據了解，公股也不會出席。

知情人士表示，國票證券以不適任為由，提案解任陳冠如，而紛爭原因應與今年1月、4月國票證券遭證交所、證期局處分案有關，對於這項處分案，陳冠如在內部主張追究相關人員責任。

今年1月國票證券被證交所查核發現，公司有配合前副總、現任顧問陳帝生藉由「離職」轉聘「顧問」，規避證券管理法令情事，證交所處10萬元違約金。

對於前主管轉任顧問，且仍實際參與公司業務，金管會證期局也在今年4月18日，以未落實執行內控制度等缺失，處30萬元罰鍰。

據了解，國票金及旗下子公司高層人事布局，都是在上屆改選後，來自旺旺集團、領航集團、美麗華、公股及耐斯集團五方協議安排，如今旺旺陣營發動解任陳冠如，也被視為明年改選的前哨戰。

董事長 國票金 證交所

延伸閱讀

全體上市公司7月營收年增3.5% 衰退公司多於成長

證交所持續深化創新板價值 獲府院正面積極肯定

國票證券周五董事會解任副董座案 提前引爆公股聯盟與旺旺對決

林修銘：台灣新創公司走向國際化 有二大利基加持

相關新聞

台幣貶回3字頭 熱錢擴大匯出 單日跌1.1角 連三貶

新台幣匯價昨（12）日連續第三個交易日走貶，收盤重回「3」字頭，以當日最低價30.026元作收，貶值1.1角，寫今年5月...

金融守護論壇／華南金董座陳芬蘭：AI 反詐 守護客戶財產

華南金控暨華南銀行董事長陳芬蘭表示，隨著國人防詐意識提升，詐騙集團轉向鎖定外籍移工收購帳戶犯案，華南銀除嚴審開戶、管控高...

金融守護論壇／刑事警察局副局長陳世煌：把詐騙攤在陽光下

內政部警政署刑事警察局副局長陳世煌表示，將透過源頭管理、跨域合作、精準預警及全民防詐，建立社會免疫力，守護人民的血汗錢。...

金融守護論壇／前銀行員李柔嫻：要當心詐團養套殺

「假投資真詐財」為近年來詐騙手法的前五名，且財損金額往往是數百萬元，甚至上千萬元。前銀行員李柔嫻現身說法，談她如何被詐騙...

金融守護論壇／中華電信業務長林文智：建構全方位防詐網

電信業者負責用戶第一線身分認證的「門號」，積極投入阻絕日新月異的詐騙，中華電信業務長暨執行副總經理林文智指出，中華電信以...

金融守護論壇／金管會銀行局長童政彰：防金流漏洞 雙軌並進

金管會銀行局局長童政彰指出，打擊詐騙必須跨部會合作與科技阻詐雙軌並進，透過即時情資共享、防堵資金外流及強化法人戶開戶審查...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。