國票金改選前哨戰 開打

國票金（2889）經營權之爭前哨戰點燃？國票金旗下國票證券本周五（15日）將召開董事會，提案解任國票證券副董事長陳冠如職務，耐斯三席董事將不出席，據了解，公股也不會出席。

知情人士表示，國票證券以不適任為由，提案解任陳冠如，而紛爭原因應與今年1月、4月國票證券遭證交所、證期局處分案有關，對於這項處分案，陳冠如在內部主張追究相關人員責任。

今年1月國票證券被證交所查核發現，公司有配合前副總、現任顧問陳帝生藉由「離職」轉聘「顧問」，規避證券管理法令情事，證交所處10萬元違約金。

對於前主管轉任顧問，且仍實際參與公司業務，金管會證期局也在今年4月18日，以未落實執行內控制度等缺失，處30萬元罰鍰。

據了解，國票金及旗下子公司高層人事布局，都是在上屆改選後，來自旺旺集團、領航集團、美麗華、公股及耐斯集團五方協議安排，如今旺旺陣營發動解任陳冠如，也被視為明年改選的前哨戰。