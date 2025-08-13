央行8月存單減量發行

快訊

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

中央銀行最新統計顯示，8月以來至昨（12）日止，央行存單減量發行金額達1,139.4億元，其中單日最大減量出現在8月8日，當天減發規模高達907億元，使得截至8月12日，央行未到期存單餘額跌破7.6兆元新台幣，最新未到期存單餘額7.5705兆元。

金融業者分析，央行此舉有助避免市場短期利率過度上揚，確保隔夜拆款利率與政策利率目標保持貼近。

數據顯示，8月12日央行存單到期金額為3,064億元，但當日發行金額僅2,729.5億元，淨減發334.5億元。隔夜拆款利率方面，8月迄今最高報0.827％、最低為0.82％，昨日隔拆利率為0.823%。銀行業者指出，7月金融業隔夜拆款利率最高同樣為0.827％，雖低於6月30日的0.828％，但全月最低值0.82％仍高於6月最低水平，平均隔拆利率則上升至0.824％，且已連16個月維持在0.8％以上。

