六壽險新契約保費增三成 提高保單宣告利率吸引保戶

壽險公司持續拉高保單宣告利率，提升保戶投資誘因，據各公司統計，六大壽險7月新契約保費（FYP）為458.2億元，累計前七月共3,478.1億元，年增逾三成，明顯成長。

據各公司統計，國泰人壽7月新契約保費收入150.7億元，年增17%，累計前七月新契約保費收入突破千億元大關，達1,104.1億元，較去年同期成長69%，金額與年增率均為六大壽險之冠。

以險種來看，國壽前七月利變型商品年成長123%，投資型商品年成長70%。7月投資型商品新契約保費達76.6億元，月增83%，國壽表示，主因6月新增標的IPO帶動通路銷售力道，提供客戶更多資產配置選擇。

富邦人壽7月新契約保費收入88.9億元，小幅年減1.5%，累計前七月新契約保費收入達717.9億元，在六大壽險裡居次，較去年同期成長11%。富邦人壽積極強化分期繳及保障型商品推動，帶動累計前七月新契約等價保費收入（FYPE）達344億，年增14%。

南山人壽7月新契約保費收入60億元，年增2%，累計前七月新契約保費收入達515億元，年成長13%，南山人壽表示，公司以投資型年金、理財型及高保障商品為銷售主力，加上持續推出符合國人醫療照護需求商品，醫療險商品動能穩健。

凱基人壽7月新契約保費收入49億元，累計前七月新契約保費收入達416.6億元，年成長34.9%，以險種來看，凱基壽前七月利變型商品年成長27.7%，投資型商品年成長105.2%。

新光人壽7月新契約保費收入41.6億元，年增42.3%，累計前七月新契約保費收入達390.5億元，年成長23.9%，將持續優化商品結構，累積新契約CSM。

台灣人壽7月新契約保費收入68億元，年成長高達100.8%，單月成長率居六大壽險之冠，累計前七月達334億元，年成長16.4%。台壽表示，7月業績表現亮眼，主要受惠公司持續深化通路經營與商品布局策略，透過通路支援、提升專業賦能，與主要銀行及經代通路深化策略合作關係，透過激勵措施與數位賦能，提升業務員通路產能，加上推出多元化保險商品，滿足不同通路屬性與差異化客戶需求。