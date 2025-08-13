國銀放款中小企 6月大增千億 增額寫同期次高
金管會統計，截至2025年6月底，國銀對中小企業放款餘額達10兆5,690億元，單月大增1,020億元，月增額寫史上同期次高紀錄。累計上半年新增放款2,310億元，已達全年增額目標4,600億元的一半（50.2%），顯示達標進度正逐步追上。
銀行局副局長侯立洋分析，6月放款動能強勁，主要有兩大原因：一是中小企業營運周轉金與投資需求增加，包括設備、土地與建築融資；二是季節性因素影響，部分業者提前為第3季備貨。
市場觀察，6月更受到關稅豁免倒數、AI需求續熱及匯率持穩等利多支撐，帶動中小企業融資需求爆發。
一家銀行主管坦言，提前拉貨潮確實推高放款量，但此動能恐在第3季後逐漸降溫。下半年各國關稅方案陸續出爐後，傳統產業與非AI電子業在庫存偏高與關稅壓力下，放款需求恐轉向銀行「紓困」以填補資金動能缺口。
對於全年能否達標，侯立洋表示，下半年全球經濟變數多，景氣「撲朔迷離」，尚需持續觀察。2025年國銀對中小企業放款增額目標為4,600億元，較2024年的4,200億元再增400億元或9.5%，並改寫史上最高目標紀錄。
歷來國銀對中小企業新增放款目標幾乎年年達標，唯一失守是在金融海嘯時期（2008年7月至2009年底），一年半僅增加323億元，達標率僅一成。
金管會昨（12）日公布6月底國銀對中小企業放款狀況。從今年各月表現來看，1月新增239億元，2月急縮至68億元，3月回升至430億元。
