楊柳颱風來襲！全台產、壽險啟動緊急應變 各措施一次看

楊柳颱風來襲！中央氣象署已於12日14時30分發布楊柳颱風陸上颱風警報，暴風圈持續擴大中，預估將壟罩中南部、東半部，更須嚴防強風豪雨。因應颱風來臨，全台各大產、壽險公司啟動服務措施，提醒保戶別忘自身保險權益。

國泰人壽、國泰產險

國泰人壽針對應繳月為2025年8月份的續期保險費、保單借款利息，給予受災地區保戶緩繳三個月的措施；另嚴重受災地區保戶即日起至2025年10月底前，如首次純增10萬元以內之保單借款，自借款之日起六個月內，免計利息。

此外，受災戶房屋貸款本金及利息亦給予緩繳三個月的貼心服務。智能客服中心提供24小時全年無休客服專線0800-036-599（手機請改撥(02)4128-010或使用網路電話），也可以透過智能助理阿發查詢保障或保單相關資訊，有需要之民眾可善加利用。

民眾若不幸發生車輛泡水的狀況時，國泰產險提醒，在水退前千萬不要發動車輛，避免引擎進水受損，建議以拖吊方式離開積水區域，並連絡服務廠拖回檢修。國泰產險也提供客服專線，若颱風造成損失，請撥打0800-212-880。

富邦人壽

富邦人壽保戶如果因颱風災害成為受災戶，將提供快速理賠服務、醫療保險金抵繳住院費用服務、續期保費緩繳、保單借款利息緩繳、房貸協處方案申請、免費保單補發等六大緊急應變方案與關懷措施。

針對應繳月為2025年7月到2025年11月之續期保費，給予受災保戶延繳6個月之方案，保單借款利息亦得寬延6個月繳息；另若不幸受傷之保戶需辦理醫療險理賠，富邦人壽均以方便保戶為原則，務求以最快的速度對受災保戶做好各項立即的服務，受災保戶可透過業務同仁以傳真或行動理賠線上申請理賠，其他應備文件等資料可後續另行補齊。

倘若保戶因事故於七大合作院所住院（淡水馬偕醫院、台北馬偕醫院、台中榮總醫院、佳里奇美醫院、永康奇美醫院、柳營奇美醫院、花蓮慈濟醫院），富邦人壽亦能代為以理賠金結算醫療費用。此外，富邦人壽亦提供24小時全年無休之客服專線（0809-000-550），或可至全台各地客戶服務櫃檯，有需要之保戶可善加利用。

南山人壽、南山產物

南山人壽迅速啟動「保戶關懷服務措施」，包括：1.「免收保單借款利息」、2.「免收房屋貸款利息」、3.「緩繳保費」、4.「快速理賠」5.「住院關懷預付保險金」等（如下表）。自即日起三個月內，保戶本人或業務員可將相關證明，向南山人壽各地客戶服務、理賠、收費、抵押放款單位或洽詢電話客服中心（免付費客服專線0800-020-060）申請即可。

南山產物提醒，住宅火險已擴大承保「颱風及洪水災害補償」，民眾若有投保住宅火險，若因風災導致住宅發生淹水事故，只要符合「水災災害救助種類及標準」之住戶，南山產物將有專人協助啟動快速理賠服務。同時，保戶若因災情發生任何財損情況，皆可撥打南山產物24小時道路救援/理賠服務專線（0800-005-678），將有專人盡快提供協助。針對旅行不便綜合保險的相關問題，敬請參考南山產物官網「旅行不便險小叮嚀」專區或電洽客服中心。

凱基人壽

凱基人壽推出「快速理賠」、「住院預付金」、「保費緩繳」、「保服優惠」及「旅平險彈性調整」等五大保戶關懷服務，凱基人壽保戶若在此次風災中受傷需住院治療或不幸身故，保險事故一經確認，凱基人壽即啟動「快速理賠」，有關理賠需檢附文件，可於給付完成後再行後補；若保戶住院治療且符合相關規範，可申請最高10日，上限新臺幣6萬元之「住院預付金」。

凱基人壽也提供「旅平險彈性調整」則針對因風災使旅遊行程延期或取消，且已投保凱基人壽旅行平安險的保戶，可於即日起一周內提出契變申請辦理取消或延期。上述相關服務詳情可洽詢業務員、客戶服務專線（0800-098-889）及各地客戶服務中心。

台灣人壽、中國信託產險

台灣人壽啟動受災保戶「快速理賠服務及預付醫療保險金｣、「續期保費緩繳三個月」、「保單借款利息緩繳六個月」、「補發保單工本費優惠」及「緩繳房屋貸款本金及利息一年」；中國信託產險則成立「災損服務中心」，啟動快速理賠暨緊急應變關懷服務。

台灣人壽保戶可至全臺7-ELEVEN的ibon使用「便利賠」，或台灣人壽官網「龍e賠」線上服務申請，全年無休不受時間及空間限制，只要依系統操作隨時可上傳資料申請理賠，再將正本寄回台灣人壽總公司即可完成申請。保戶服務細項可上台灣人壽網站或撥打免費客服專線0800-099-850諮詢；中國信託產險保戶若因颱風造成相關班機或旅程延誤，個人旅行綜合保險等相關理賠服務，可上官網或撥打24小時服務專線0800-075-777諮詢。

全球人壽

全球人壽提供受災保戶四大關懷服務措施，1. 續期保費緩繳3個月：提供應繳保費區間自2025年8月1日至2025年10月31日之保單，受災保戶自即日起經申請可緩繳保費3個月。2. 保單借款利息緩繳6個月：凡應繳利息區間為自2025年8月1日至115年1月31日之保單，受災保戶自即日起經申請可緩繳保單借款利息6個月。3. 申請補發保單免收工本費：受災保戶因為此次災害致遺失保險單，其申請補發保險單免收工本費。4. 快速理賠：因楊柳颱風影響致發生保險事故之受災保戶，申請時註明「楊柳颱風受災保戶」，理賠部門受理後將以特急件安排專人優先處理。

全球人壽4大關懷服務措施申請時間，除保單借款利息緩繳可於115年1月31日前提出申請外，其他項目則需於2025年10月31日前提出申請。若有緊急事項需要聯繫，可撥打全球人壽24小時免費客服專線(02)6622-6258或0800-000-662，或是與全台各通訊處業務人員聯繫；也建議保戶可多加善用全球人壽各項數位金融服務，包括：全球人壽LINE官方帳號、智能客服小幫手「伊將」、線上保戶專區或是電話語音等方式，只要透過全球人壽官方網站或LINE官方帳號個人化服務功能，無須親赴現場臨櫃即可辦理。

三商美邦人壽

三商美邦人壽針對楊柳颱風啟動相關保戶服務因應機制，一、保單借款利息減免，即日起至2025年09月30日止，受災保戶淨增加之保單借款，自借款申請日起，優待免息90天，每張保單之累計免息借款本金以新台幣10萬元為上限。二、免費補發保單，若因受災導致保單遺失或毀損而需重新補發，即日起至2025年11月30日止，敬請保戶提出申請，免收重製工本費。三、續期保險費應繳費日為2025年06月至2025年11月的受災保戶，繳費期限可延長至115年01月31日止。四、快速理賠。五、房屋貸款本金緩繳，即日起至2025年10月31日止，受災戶房屋貸款本金可申請緩繳3個月。公司保戶可利用免費諮詢專線0800-022-258提出需求，將即時獲得答覆與協助。

安聯人壽

安聯人壽啟動保戶關懷服務。一、快速理賠通報：受災保戶可先以相關證明書送件，安聯人壽將優先給付，其餘申請理賠所需文件及手續可後補。二、寬延繳納保險費：凡受風災影響之安聯人壽保戶，安聯人壽另提供受災保戶續期保費緩繳三個月的服務，若有保單借款周年利息待繳者，亦可緩繳三個月。三、若受災保戶因本次災害導致保單毀損或遺失者，亦提供於本次災害發生日起三個月內申請保險單補發，安聯人壽免收補發工本費用的貼心服務。安聯人壽電話客服中心提供客戶服務專線0800-007-668，有需要之民眾亦可善加利用。

遠雄人壽

遠雄人壽啟動「保戶4大關懷服務」，一、續期保費緩繳：受災保戶凡其保單應繳日期為本次災害發生日起至2025年11月30日者，提出申請且經受理，可提供保費緩繳三個月（自應繳日起算，含寬限期）。二、快速理賠：若因此次受災造成事故傷害，保戶可檢附相關證明先行送件，其餘理賠文件及手續後補，以加速處理作業，優先審理賠付。三、保單借款利息優惠：受災保戶自本次災害發生日起至2025年11月30日前提出申請且經受理，保單借款利息得減免三個月，且保單借款利息得緩繳三個月。四、保單補發免工本費：受災保戶自本次災害發生日起至2025年11月30日前提出申請且經受理，提供保單補發免收工本費服務。

合庫人壽

合庫人壽提供保戶以下風災特別服務措施，一、主動檢索受災保戶名單協助申請理賠，保戶也可來電0800-033-133諮詢或留下聯絡電話，本公司將以方便保戶為原則，提供快速、彈性之理賠處理。二、風災保戶保費緩繳3個月。三、風災保戶保單借款新貸或增貸件免息3個月。四、風災保戶補發保單免收工本費。