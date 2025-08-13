快訊

楊柳「自由過山」不怕中央山脈！專家：東部首當其衝 南部千萬別低估

暴風圈觸陸！楊柳颱風仍增強長胖 暴風圈已觸東南部及恆春半島

楊柳開眼 登陸前達最強！台東嚴防颱風眼附近「毀滅性強陣風」

世平興業聯貸 合庫銀統籌

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
合庫銀行董事長林衍茂（前排左四）代表授信銀行團與世平集團董事長張蓉崗（前排右四）共同完成聯合授信案簽約。合庫銀行／提供
合庫銀行董事長林衍茂（前排左四）代表授信銀行團與世平集團董事長張蓉崗（前排右四）共同完成聯合授信案簽約。合庫銀行／提供

由合作金庫銀行、兆豐銀行及華南銀行統籌主辦世平興業公司暨世平國際（香港）公司暨WPI Technology Pte. Ltd.等值新台幣154億元暨4.12億美元聯貸案，獲得金融同業熱烈支持及踴躍參貸，順利完成募集，11日於合庫總行舉行聯合授信簽約典禮，由合庫銀行董事長林衍茂代表授信銀行團與世平集團董事長張蓉崗共同完成聯貸合約簽署。

世平興業公司成立於1980年，現為半導體零組件通路商大聯大投資控股公司旗下主要事業群之一，為亞太地區主要半導體零組件通路商。世平國際（香港）成立於1996年，為世平興業公司直間接持有之子公司，為世平集團於中國大陸及香港地區營運中心。WPI Technology Pte. Ltd.成立於1996年，於2022年遷址至新加坡，主要營運集中於新加坡。

世平集團長期深耕亞太地區，銷售據點約50個，遍布香港、中國大陸、新加坡及東南亞等，代理產品支援多種應用領域，從3C到工業電子、汽車電子；產品組合從基礎到核心元件，一應俱全，以期滿足客戶對半導體零組件採購的多元需求。

世平集團持續提升技術能力的深度及廣度，提供軟／硬體兼具的完整技術支持，包含零件推廣、次系統解決方案、系統整合解決方案、物聯網、連雲的服務及App開發。

合庫銀行深耕聯貸市場，為台灣聯貸市場領導業者之一，2024年度聯貸市場排名帳簿管理行前三，憑藉專業金融能力及豐富籌組經驗，為客戶提供量身訂作、客製化聯貸架構規劃，廣受客戶好評。

基於合庫金控集團支持企業永續發展及配合台灣2050淨零碳排目標，合庫銀行推出多項符合能源轉型、產業轉型政策優惠專案貸款，如打造零碳能源系統之太陽光電發電設備貸款及生質能源發電設備貸款、輔助產業轉型的ESG機器設備貸款及鼓勵企業重視永續發展的「永續連結貸款專案」等，以落實綠色金融、邁向永續發展。

香港 合庫金

延伸閱讀

慎入！香港驚現怪異蝸牛「不斷點頭」超恐怖 網友揭悲慘真相

樂天女孩8月連闖香港、美國 河智媛首度海外應援

酷航台北飛日本航班 10月起增班

香港兩款飲料遭人加入尿液 兩大超市全部下架

相關新聞

台幣貶回3字頭 熱錢擴大匯出 單日跌1.1角 連三貶

新台幣匯價昨（12）日連續第三個交易日走貶，收盤重回「3」字頭，以當日最低價30.026元作收，貶值1.1角，寫今年5月...

金融守護論壇／華南金董座陳芬蘭：AI 反詐 守護客戶財產

華南金控暨華南銀行董事長陳芬蘭表示，隨著國人防詐意識提升，詐騙集團轉向鎖定外籍移工收購帳戶犯案，華南銀除嚴審開戶、管控高...

金融守護論壇／刑事警察局副局長陳世煌：把詐騙攤在陽光下

內政部警政署刑事警察局副局長陳世煌表示，將透過源頭管理、跨域合作、精準預警及全民防詐，建立社會免疫力，守護人民的血汗錢。...

金融守護論壇／前銀行員李柔嫻：要當心詐團養套殺

「假投資真詐財」為近年來詐騙手法的前五名，且財損金額往往是數百萬元，甚至上千萬元。前銀行員李柔嫻現身說法，談她如何被詐騙...

金融守護論壇／中華電信業務長林文智：建構全方位防詐網

電信業者負責用戶第一線身分認證的「門號」，積極投入阻絕日新月異的詐騙，中華電信業務長暨執行副總經理林文智指出，中華電信以...

金融守護論壇／金管會銀行局長童政彰：防金流漏洞 雙軌並進

金管會銀行局局長童政彰指出，打擊詐騙必須跨部會合作與科技阻詐雙軌並進，透過即時情資共享、防堵資金外流及強化法人戶開戶審查...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。