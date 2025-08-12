上曜建設、世紀民生科技計劃公開收購詠昇科技34.67%的股權

上曜集團於12日宣布，旗下的上曜建設（1316）以及世紀民生科技（5314）計劃公開收購專業連接器及訊號傳輸線供應商詠昇科技（6418），目標收購34.67%的股權，這一收購計劃旨在大幅增強集團的技術實力與市場地位，進一步推動垂直整合、強化智慧穿戴與醫療應用布局的關鍵一步。

上曜集團計劃結合詠昇科技於智慧穿戴的IoT應用，透過連接器與智慧穿戴裝置的合作，逐步推進至更專業的醫療應用，進一步提升集團的綜合效益。此次收購不僅將提升業務協同效應，還能開創國內外市場的新機遇。

世紀民生進一步表示，旗下子公司華瀚保險經紀人，近日正式取得ISO 27001資訊安全管理系統國際標準認證，並再向保險局申請網路銷售核准函，待取得後華瀚保經將可於網路平台銷售多元保險商品，啟動線上保單銷售業務布局。

華瀚保經首波將主推結合穿戴裝置數據應用的「外益型健康保險」與「旅遊平安險」，以創新服務模式切入數位保險藍海市場。華瀚保經推廣之外益型健康保險透過穿戴裝置蒐集健康數據，結合保單優惠與健康管理服務，讓投保人不僅享有保障，更能在日常生活中累積健康積分、兌換額外福利，形成「保險＋健康生活」的長期互動關係。旅平險則鎖定國內外旅遊回溫趨勢，搭配線上即時投保與多元支付方式，滿足消費者便利性與即時性需求。

展望2025年下半年，世紀民生維持審慎樂觀看法。世紀民生持續以「AI智慧大健康」為核心發展軸，深化智慧穿戴、AI演算法與醫療應用結合的落地方案，並積極擴展涵蓋兒童、婦幼及寵物的全齡化營養保健產品線，搶攻龐大的健康藍海市場。

同時無人機事業將作為集團的第二支箭，引爆未來長期成長動能，目前工業級與高乘載物流無人機已進入量產階段，預計2025年下半年將在美國與歐洲兩大高潛力市場大規模出貨。憑藉高度自主研發與MIT製造優勢，世紀民生將迅速搶占全球無人機高附加值市場，成為空域科技領航者。世紀民生將藉由「健康科技＋空域科技」雙軌推進，全力打造多元且高價值的國際科技集團，致力為股東創造長期且穩健的成長動能。