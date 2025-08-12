數位帳戶增速探底 自然人憑證開戶9月中復航

快訊

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

金管會規劃，自9月中旬起恢復民眾以「自然人憑證」驗證開立數位存款帳戶。銀行局副局長侯立洋表示，銀行可以採取強化身分驗證方式，包括搭配他行實體帳戶驗證、電信門號驗證，或採加強審查、或調整交易限額等風險強化措施，恢復受理自然人憑證線上開戶。

據金管會截至2025年6月底統計，國人開立各銀行數位存款帳戶達2,649萬戶，季增3.5%、年增18.8%雙雙寫下史上新低增幅。

侯立洋說，數存戶成長趨緩，有兩大主因，一、部分銀行減少行銷推廣活動，二、開戶基期墊高。以人口數推算，平均每名成年人已擁有1.32個數存戶，市場明顯趨近飽和。

銀行主管指出，今年初銀行發現，透過自然人憑證開立的數位帳戶中，「警示戶」占比快速上升，原因是詐騙集團冒用民眾憑證資料與密碼申辦帳戶，導致洗錢與詐騙風險升高。

為控管風險，不少銀行先行暫停憑證開戶，壓抑了市場新增戶數。據數據顯示，今年第2季單季全台數位存款帳戶僅新增90萬4,393戶，季增額寫近五年同期低點。

金管會認為，自然人憑證技術本身安全無虞，問題出在民眾誤信「代辦」交出憑證與密碼遭冒用，應透過銀行端加強驗證，而非全面封殺憑證作為驗證工具。

侯立洋強調，金管會已要求暫停受理憑證開戶的銀行補強控管後，必須在9月中旬恢復上線。據了解，目前約有20家銀行尚在停用中。

市場預期，在安全機制到位後，數位存款帳戶成長動能可望回溫，但在市場已趨飽和、開戶紅利減弱的情況下，後續增長將仰賴金融業者推出更多差異化服務與跨平台應用。

