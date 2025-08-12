基數提高加行銷推廣減少 數位存款帳戶年增率寫新低

金管會最新統計顯示，合計33家實體銀行加上3家純網銀數位存款帳戶第2季共2648萬9740戶，季增率3.53%、年增率18.81%皆創下新低。金管會分析，目前每一成年人有1.32個數位存款帳戶，基數提高下，加上業者行銷推廣減少，導致成長趨緩。

過去銀行衝刺主打數位存款帳戶的宣傳廣告近期明顯減少，根據金管會第2季數位存款帳戶統計，截至6月底，全體銀行數位存款合計開戶數約2648萬9740戶，較今年首季增加90萬4393戶，季增率為3.53%，年增419萬4030戶，年增率為18.81%，不管是季增率還是年增率都創下新低。

金管會銀行局副局長侯立洋指出，成長率趨緩主要有2原因，一是部分銀行行銷推廣減少，導致數存帳戶成長趨緩，二是數位存款帳戶開戶數近年基數已提高，截至6月底每1成年人平均有1.32個數位存款帳戶，導致成長率趨緩。

銀行業者分析，數位存款帳戶屬於數位金融的其中一項產品，開戶後更關鍵的是如何跟用戶持續互動，近年行銷方案減少，加上近期各家業者持續強化防詐，也讓數位存款帳戶成長率因此趨緩。

觀察數位存款帳戶數前5大銀行，第1名到第5名依序為台新銀448萬戶，國泰世華銀305.2萬戶，連線商業銀行214.7萬戶，永豐銀206.1萬戶，第一銀行205.7萬戶，排序跟第1季相同。

至於3家純網銀，連線銀行、將來銀行與樂天國際商業銀行帳戶數合計為291萬167戶，季增11萬3814戶，季增率為4.07%。3家戶數分別為連線銀行214.7萬戶、將來銀行46.1萬戶與樂天銀30.1萬戶。

數位存款帳戶依身分驗證方式不同，共分3種類型，第1類是透過自然人憑證在線上開立的帳戶，第2類是已開立自行存款帳戶的既有客戶在線上加開的帳戶，第3類為他行存款或信用卡客戶或既有自行信用卡客戶在線上開立的帳戶，因開戶驗證方式最方便，戶數共1478.9萬戶居3類別之冠，占整體比重達55.8%。