6月刷卡金額終止連3降 金管會：暑假旅遊及端午效應

金管會統計顯示，全台32家信用卡發卡機構6月信用卡簽帳金額為新台幣3937億元，終止連3降，較5月增加219億元。金管會說明，6月較5月簽帳金額增加，主因是5月底端午連假，月底的保費跟簽帳金額延到6月入帳，加上靠近暑假民眾增加休閒與旅遊支出。

金管會統計顯示，截至6月底，總流通卡數約5987萬張，月增7萬張，總有效卡數約3962萬張，月增8萬張。6月簽帳金額約3937億元，月增219億元，不過，今年上半年簽帳金額約2兆2499億元，相較去年同期2兆3455億元、仍呈年減4.18%。

金管會銀行局副局長侯立洋在例行記者會上表示，6月簽帳金額較5月增加，主要是因5月底碰到端午連假，月底的保費跟簽帳金額會延後到6月入帳，加上靠近暑假民眾增加休閒與旅遊支出所致。不過，因為今年報稅延長到6月底，預期有些效應還會延後到7月顯現。

觀察各發卡銀行數據，發卡王第1名為玉山銀18.7萬張，第2名為中信銀8.3萬張，第3至第5名依序為國泰世華銀4.7萬張、台新銀4.2萬張與北富銀4萬張。至於停卡狀況，中信銀停卡13.9萬張，北富銀停卡8.1萬張、玉山銀停卡6.1萬張。

侯立洋說明，玉山銀因家樂福聯名卡持續換卡，也會看客戶需求換發其他卡別。中信銀則是持續清卡，主要停卡卡別包含LINE Pay信用卡跟中油聯名卡等。

金管會統計，今年上半年非現金支付交易筆數約41.83億筆、非現金支付交易金額4.08兆元，兩者分別年增6.82％與年減0.5%。

觀察整體「嗶經濟」發展趨勢，侯立洋表示，整體來看，民眾大筆消費才會用信用卡，至於小額支付也有愈來愈多人會使用電子支付。

非現金支付包含信用卡、儲值卡、電子支付、ATM轉帳等，如果進一步拆解組成來源，上半年非現金交易金額前4大工具，信用卡占比55.19%居第1大，再來是ATM轉帳購物占比25.65%，第3是票交所ACH為5.67%，第4大電子支付占比5.54%。

若以非現金支付交易筆數來看，以儲值卡占比42.11%居冠，再來是信用卡39.25%，電子支付8.69%居第3，透過金融卡來購物消費占比7.63%居第4。