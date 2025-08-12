中度颱風楊柳來襲 合庫人壽啟動風災特別服務

快訊

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

中央氣象署已於12日上午發布中度颱風「楊柳」海上颱風警報，合庫人壽請民眾做好防雨防颱準備，並提供保戶風災特別服務措施：主動檢索受災保戶名單協助申請理賠及風災保戶保費緩繳3個月等。

合庫人壽表示，將主動透過各種管道檢索可能受災名單，協助受災保戶進行理賠事宜，保戶也可來電0800-033-133諮詢或留下聯絡電話，將以方便保戶為原則，提供快速、彈性之理賠處理。另，保戶保費應繳日於災害發生日後3個月內，只要填寫保費緩繳申請書並檢附相關受災證明（如里長證明之受災證明文件），經審核通過後即可緩繳保費3個月。

此外，保戶於災害發生日後3個月內，只要檢附相關受災證明（如里長證明之受災證明文件），即可申請保單借款新貸或增貸件免息3個月。保戶於災害發生日後3個月內，只要檢附相關受災證明（如里長證明之受災證明文件），申請補發保單可免收工本費。

合庫人壽連續25度榮獲金管會肯定為提高國人保險保障壽險公司，為打造保戶服務生態圈，不僅於重大災害提供快速理賠服務及協助，同時也為有長照需求的保戶家庭提供免費的「安心守護計畫」，透過0800-50-7272（有你真好真好）諮詢，量身訂作照顧方案，提供免費15小時的彈性照顧替手服務及專業指導員到府協助，讓照顧者獲得專業支援，同時協助盤點整合長照資源，確保保戶享有完善高效的照顧方案。

理賠 保費 合庫 楊柳颱風

