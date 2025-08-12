陳冲：央行別只顧收益 買黃金可實現資產多樣化與分散風險

台灣中央銀行長期以來認為黃金不具利息收益，因此未增持黃金部位。對此，前行政院長、現任新世代金融基金會董事長陳冲12日表示，央行在資產配置上不應過度集中於特定國家或單一金融工具，購買黃金的核心目的並非增加收益，而是為了實現資產多樣化與分散風險。

陳冲指出，央行普遍抱持「黃金不賺錢、不應購買」的觀點，但他認為這種思維忽略了資產配置的風險管理功能。他強調，購買黃金並非為了短期獲利，而是基於長期穩健與避險的考量，即使在黃金市場相對不活躍的時期，他也曾提出此建議，主要目的在於降低資產集中所帶來的潛在風險。

他進一步說明，央行的核心職責是抑制全國通貨膨脹，但同時央行自身也必須面對通膨對其資產價值造成的威脅。黃金作為國際公認的避險資產，能在貨幣購買力下降時提供相對穩定的價值，因此是央行可考慮的通膨對沖工具之一。

陳冲強調，自己提出購買黃金的觀點，並非因為看好其價格上漲，而是著眼於降低資產配置對單一市場與貨幣的依賴。他提到，即使在提出建議後黃金價格確實持續走高，這也並非當初主張增持的出發點。

然而，陳冲觀察到，央行在投資決策上似乎更注重追求投資組合的穩定收益與盈利能力，而非風險分散的長期安全性。他直言，這種對收益優先的思維，與他所主張的資產管理理念存在根本差異。

陳冲認為，央行在資產配置策略上應兼顧收益與風險管理，適度增持黃金等避險資產，有助於在全球經濟與地緣政治不確定性加劇的環境中，提升整體金融體系的韌性與穩定性。