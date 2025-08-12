快訊

李東洺先發0.1局核炸被敲5安、2轟史上第3人 首局悍將慘遭海灌10分

一針針扎肚皮…「學姊」黃瀞瑩懷孕了 PO超音波照喊「媽媽會拚盡全力愛你」

傷亡不明！烏克蘭訓練營遭俄羅斯轟炸 紐時曝新兵也有台灣人

陳冲：央行別只顧收益 買黃金可實現資產多樣化與分散風險

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
前行政院長、現任新世代金融基金會董事長陳冲。記者任珮云／攝影
前行政院長、現任新世代金融基金會董事長陳冲。記者任珮云／攝影

台灣中央銀行長期以來認為黃金不具利息收益，因此未增持黃金部位。對此，前行政院長、現任新世代金融基金會董事長陳冲12日表示，央行在資產配置上不應過度集中於特定國家或單一金融工具，購買黃金的核心目的並非增加收益，而是為了實現資產多樣化與分散風險。

陳冲指出，央行普遍抱持「黃金不賺錢、不應購買」的觀點，但他認為這種思維忽略了資產配置的風險管理功能。他強調，購買黃金並非為了短期獲利，而是基於長期穩健與避險的考量，即使在黃金市場相對不活躍的時期，他也曾提出此建議，主要目的在於降低資產集中所帶來的潛在風險。

他進一步說明，央行的核心職責是抑制全國通貨膨脹，但同時央行自身也必須面對通膨對其資產價值造成的威脅。黃金作為國際公認的避險資產，能在貨幣購買力下降時提供相對穩定的價值，因此是央行可考慮的通膨對沖工具之一。

陳冲強調，自己提出購買黃金的觀點，並非因為看好其價格上漲，而是著眼於降低資產配置對單一市場與貨幣的依賴。他提到，即使在提出建議後黃金價格確實持續走高，這也並非當初主張增持的出發點。

然而，陳冲觀察到，央行在投資決策上似乎更注重追求投資組合的穩定收益與盈利能力，而非風險分散的長期安全性。他直言，這種對收益優先的思維，與他所主張的資產管理理念存在根本差異。

陳冲認為，央行在資產配置策略上應兼顧收益與風險管理，適度增持黃金等避險資產，有助於在全球經濟與地緣政治不確定性加劇的環境中，提升整體金融體系的韌性與穩定性。

央行 陳冲 黃金

延伸閱讀

台股開盤上漲47點 台積電開平盤價

預期通膨升溫…美股收低 道指下跌200點

期貨商論壇／黃金期 買盤撐腰

從金融經濟看綠鬣蜥的另類戰爭 陳冲：管理優於管制、管制優於禁止

相關新聞

3字頭再現！台幣尾盤前摜破30元關卡 創三個半月新低

台幣再現3字頭，今天匯價上沖下洗，終場收在30.026元，貶值1.1角。

嘖嘖跨足遊戲創投 「肖楠資本」董事長是知名理財達人「股癌」

群眾集資平台嘖嘖（zeczec）宣布參與專注投資遊戲產業的創投公司「肖楠資本」，正式跨足遊戲創投領域。肖楠資本已獲多位具...

國票證券周五董事會解任副董座案 提前引爆公股聯盟與旺旺對決

據透露，國票證券本周五董事會解任耐斯集團大股東、國票證副董事長陳冠如一案，形同旺旺派對耐斯集團的爭鬥檯面化，更提前引爆公...

金控前七月賺逾3,000億 富邦金獲利、EPS稱冠

整體金控前七月稅後純益飛越3,000億元大關，達3,059億元，為歷年同期第三高，比去年同期衰退幅度也再收窄至三成內、約...

6月刷卡金額終止連3降 金管會：暑假旅遊及端午效應

金管會統計顯示，全台32家信用卡發卡機構6月信用卡簽帳金額為新台幣3937億元，終止連3降，較5月增加219億元。金管會...

銀行是否恢復開辦自然人憑證開戶 金管會9月中旬要驗收

民眾抱怨連連的多家銀行自然人憑證開戶停辦，最晚9月中旬將恢復。銀行局副局長侯立洋指出，金管會在6月18日召集銀行公會及相...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。