快訊

進香閨？蔡尚樺認了和林秉聖是這關係 談結婚進度她鬆口吐6字

林岱樺爭取普發一萬 卓榮泰：努力配合力拚9月底前發放

3字頭再現！台幣尾盤前摜破30元關卡 創3個半月新低

楊柳颱風發布陸警 富邦人壽提供六大關懷措施

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

楊柳颱風來勢洶洶，氣象局已發布陸上颱風警報，提醒暴風圈籠罩地區應嚴防強陣風、豪雨、溪水暴漲及大浪來襲，低窪地區請慎防淹水，山區請注意坍方及落石。富邦人壽於第一時間啟動緊急應變方案，保戶如果因颱風災害成為受災戶，將提供快速理賠服務、醫療保險金抵繳住院費用服務、續期保費緩繳、保單借款利息緩繳、房貸協處方案申請、免費保單補發等六大緊急應變方案與關懷措施，並加強各地通報機制，主動查詢受災保戶比對及關懷聯繫，協助保戶安度颱風侵襲。

富邦人壽指出，針對應繳月為2025年7月至2025年11月之續期保費，給予受災保戶延繳6個月之方案，保單借款利息亦得寬延6個月繳息；另若不幸受傷之保戶需辦理醫療險理賠，富邦人壽均以方便保戶為原則，務求以最快的速度對受災保戶做好各項立即的服務，受災保戶可透過業務同仁以傳真或行動理賠線上申請理賠，其他應備文件等資料可後續另行補齊。

倘若保戶因事故於七大合作院所住院（淡水馬偕醫院、台北馬偕醫院、台中榮總醫院、佳里奇美醫院、永康奇美醫院、柳營奇美醫院、花蓮慈濟醫院），富邦人壽亦能代為以理賠金結算醫療費用。此外，富邦人壽亦提供24小時全年無休之客服專線（0809-000-550），或可至全台各地客戶服務櫃檯，有需要之保戶可善加利用。

颱風 理賠 富邦人壽 楊柳颱風

延伸閱讀

楊柳颱風來襲 國泰立即啟動保費緩繳、快速理賠等保戶服務關懷機制

颱風楊柳帶來強風 北市籲車輛勿停大樹、招牌下

颱風楊柳逼近 台南設臨時收容所、強化預警撤離

因應颱風楊柳來襲 高市消防局停止搜救南橫墜谷一家5口

相關新聞

3字頭再現！台幣尾盤前摜破30元關卡 創三個半月新低

台幣再現3字頭，今天匯價上沖下洗，終場收在30.026元，貶值1.1角。

嘖嘖跨足遊戲創投 「肖楠資本」董事長是知名理財達人「股癌」

群眾集資平台嘖嘖（zeczec）宣布參與專注投資遊戲產業的創投公司「肖楠資本」，正式跨足遊戲創投領域。肖楠資本已獲多位具...

國票證券周五董事會解任副董座案 提前引爆公股聯盟與旺旺對決

據透露，國票證券本周五董事會解任耐斯集團大股東、國票證副董事長陳冠如一案，形同旺旺派對耐斯集團的爭鬥檯面化，更提前引爆公...

金控前七月賺逾3,000億 富邦金獲利、EPS稱冠

整體金控前七月稅後純益飛越3,000億元大關，達3,059億元，為歷年同期第三高，比去年同期衰退幅度也再收窄至三成內、約...

銀行是否恢復開辦自然人憑證開戶 金管會9月中旬要驗收

民眾抱怨連連的多家銀行自然人憑證開戶停辦，最晚9月中旬將恢復。銀行局副局長侯立洋指出，金管會在6月18日召集銀行公會及相...

國泰世華銀基金會「大樹計畫」 邀天后孫燕姿為公益募款影片配音

國泰世華銀行基金會「大樹計畫」今年邀請華語樂壇天后孫燕姿，為「大樹計畫」公益募款影片配音；孫燕姿在緊鑼密鼓籌備演唱會之際...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。