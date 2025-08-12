國銀6月中小企業放款月增1020億 全年達標率5成

快訊

中央社／ 台北12日電

金管會統計至6月底，國銀中小企業放款餘額達新台幣10兆5690億元，月增1020億元，增量創近10年同期第2高。金管會說明，主要是中小企業週轉金與投資需求增加，今年全年目標為4600億元，上半年達標率為50.22%。

金管會今天公布國銀對中小企業放款統計，截至6月底，中小企業放款餘額占全體企業放款餘額比率為64.73%，占民營企業放款餘額比率為68.56%，較5月底比率增加0.07及0.19個百分點；今年6月底中小企業放款的平均逾期放款比率為0.21%，跟5月底相同。

金管會銀行局副局長侯立洋在例行記者會上表示，今年上半年國銀對中小企業放款為2309.97億元，全年目標數為4600億元，目前達標率為50.22%。統計今年上半年相對去年底國銀對中小企業放款增加金額增加前3名，分別為中信銀411.61億元，台新銀317.24億元與北富銀298.84億元。

媒體關切今年是否有機會達標全年目標，侯立洋指出，外在經濟環境變化撲朔迷離，將持續觀察。

根據最新統計，國銀對中小企業放款6月月增1020億元，創下近10年同期第2高，第一高為2020年。侯立洋指出，月增金額較高，可能是因中小企業營運週轉金需求增加、投資增加，也因此增加購置土地、設備等。

回顧過去國銀對中小企業放款皆有達標，唯一沒達標的是2008年7月到2009年12月期間，當時為期1年半的放款目標為3000億元，不過因金融海嘯後來放款僅323億元。

