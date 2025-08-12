快訊

進香閨？蔡尚樺認了和林秉聖是這關係 談結婚進度她鬆口吐6字

林岱樺爭取普發一萬 卓榮泰：努力配合力拚9月底前發放

3字頭再現！台幣尾盤前摜破30元關卡 創3個半月新低

楊柳颱風來襲 遠雄人壽提供全方位保戶關懷服務

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

颱風楊柳逐漸逼近台灣，中央氣象署已發布海上陸上颱風警報，全台皆需嚴加戒備，提醒民眾應提前做好防範措施。為因應颱風可能帶來的衝擊，遠雄人壽已於第一時間啟動保戶關懷機制，並主動關懷各地保戶受災狀況，給予必要之協助，如因颱風成災成為受災戶，將提供保戶續期保費緩繳、快速理賠、保單借款利息優惠、保單補發免工本費等4大關懷服務。

遠雄人壽即刻啟動「保戶4大關懷服務」：

一、續期保費緩繳：受災保戶凡其保單應繳日期為本次災害發生日起至2025年11月30日者，提出申請且經受理，可提供保費緩繳三個月(自應繳日起算，含寬限期)。

二、快速理賠：若因此次受災造成事故傷害，保戶可檢附相關證明先行送件，其餘理賠文件及手續後補，以加速處理作業，優先審理賠付。

三、保單借款利息優惠：受災保戶自本次災害發生日起至2025年11月30日前提出申請且經受理，保單借款利息得減免三個月，且保單借款利息得緩繳三個月。

四、保單補發免工本費：受災保戶自本次災害發生日起至2025年11月30日前提出申請且經受理，提供保單補發免收工本費服務。

遠雄人壽秉持「需要•提前準備」保障精神，給予安心陪伴與實質保障，如有災情發生，均以保戶優先與便利為最高原則，協助保戶安全度過颱風侵襲。若有任何服務需求，可善加利用線上保單服務及服務專線0800-083-083洽詢。

保單 颱風 遠雄人壽 楊柳颱風

延伸閱讀

颱風楊柳帶來強風 北市籲車輛勿停大樹、招牌下

颱風楊柳逼近 台南設臨時收容所、強化預警撤離

因應颱風楊柳來襲 高市消防局停止搜救南橫墜谷一家5口

楊柳颱風逐漸逼近 10縣市列入陸上警戒範圍

相關新聞

3字頭再現！台幣尾盤前摜破30元關卡 創三個半月新低

台幣再現3字頭，今天匯價上沖下洗，終場收在30.026元，貶值1.1角。

嘖嘖跨足遊戲創投 「肖楠資本」董事長是知名理財達人「股癌」

群眾集資平台嘖嘖（zeczec）宣布參與專注投資遊戲產業的創投公司「肖楠資本」，正式跨足遊戲創投領域。肖楠資本已獲多位具...

國票證券周五董事會解任副董座案 提前引爆公股聯盟與旺旺對決

據透露，國票證券本周五董事會解任耐斯集團大股東、國票證副董事長陳冠如一案，形同旺旺派對耐斯集團的爭鬥檯面化，更提前引爆公...

金控前七月賺逾3,000億 富邦金獲利、EPS稱冠

整體金控前七月稅後純益飛越3,000億元大關，達3,059億元，為歷年同期第三高，比去年同期衰退幅度也再收窄至三成內、約...

銀行是否恢復開辦自然人憑證開戶 金管會9月中旬要驗收

民眾抱怨連連的多家銀行自然人憑證開戶停辦，最晚9月中旬將恢復。銀行局副局長侯立洋指出，金管會在6月18日召集銀行公會及相...

國泰世華銀基金會「大樹計畫」 邀天后孫燕姿為公益募款影片配音

國泰世華銀行基金會「大樹計畫」今年邀請華語樂壇天后孫燕姿，為「大樹計畫」公益募款影片配音；孫燕姿在緊鑼密鼓籌備演唱會之際...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。