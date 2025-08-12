快訊

銀行是否恢復開辦自然人憑證開戶 金管會9月中旬要驗收

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
銀行是否恢復開辦自然人憑證開戶 金管會9月中旬要驗收。圖／本報資料照片
銀行是否恢復開辦自然人憑證開戶 金管會9月中旬要驗收。圖／本報資料照片

民眾抱怨連連的多家銀行自然人憑證開戶停辦，最晚9月中旬將恢復。銀行局副局長侯立洋指出，金管會在6月18日召集銀行公會及相關銀行研商之後，已確立恢復自然人憑證開戶的多項配套措施，並且將在9月中旬再召各銀行開會了解恢復辦理的情況。

對於恢復開辦的配套措施，侯立洋列舉，包括自然人憑證搭實體帳戶，或是用電信認證、搭配視訊，其他銀行臨櫃開立存戶、或銀行自己加強審查、或限制交易功能等各種強化措施，都是銀行重新恢復自然人憑證開戶所可以採取的配套措施。

當時暫停開辦自然人憑證開戶的銀行，從台銀、彰銀、一銀、華南銀、合庫銀、土銀、台企銀、兆豐銀等八大行庫，之後蔓延至北富銀、台新銀、高雄銀、京城銀、永豐銀等民營銀行。侯立洋說明，自然人憑證是受理數存開戶方式之一，部分銀行暫停受理，是因為發現第三人冒用民眾憑證來開立數存，因此才暫停受理以採取管控措施。

他指出，金管會6月18日已召銀行公會和國銀開會研商，已要求銀行依照風險基礎強化措施之後，可以恢復開辦，金管會更在6月25日已發函給停辦的銀行，明確指示銀行根據會議決議，儘快完成系統及作業的調整，而且要在三個月之內完成，「因此金管會將在9月中旬了解各銀行辦理的情形」，侯立洋說。

侯立洋分析，若以警示戶比例觀察，數存戶的警示戶比率為0.063%，倘若全體帳戶扣掉數存帳戶，一般帳戶的警示戶比率為0.062%，差距並不大。

兆豐銀 金管會 自然人憑證

