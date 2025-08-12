兆豐證券、兆豐期貨攜手財金協會 解鎖財金新體驗

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
兆豐證券、兆豐期貨8月9日舉辦第三屆「探索兆豐證券的多重宇宙」一日企業體驗營，兆豐證券暨兆豐期貨董事長陳佩君（前排中）、兆豐證券總經理吳明宗（前排右五）、財金智慧教育推廣協會秘書長王銀杏（前排右六），與學員合影留念。兆豐證券／提供
為持續推動普惠金融、提升青少年的財金素養，兆豐證券與子公司兆豐期貨攜手合作財金智慧教育推廣協會（FINLEA），8月9日共同舉辦第三屆「探索兆豐證券多重宇宙」企業體驗營，吸引逾70位高中生熱情參與。

2025年特別導入由財金協會所設計的「＄密碼＄實境解謎遊戲」，透過寓教於樂的學習方式，讓學員在團隊合作與邏輯推理的過程中，吸收財金知識。

第三屆「探索兆豐證券多重宇宙」展現出金融教育的創新樣貌。兆豐證券暨兆豐期貨董事長陳佩君致詞時首先感謝財金協會支持兆豐證券「金融育才」的理念，一同推動金融教育向下紮根，今年活動導入「實境解謎遊戲」讓形式更富吸引力，學員能夠從趣味情境中自然建立起理性消費、投資理財與風險控制的基本觀念。

此外，也向學員強調日常生活中落實防詐的重要性，提醒學員日後務必提高警覺。最後，更期勉學員未來懷抱好奇心及熱情、持續探索世界；秉持誠信、成為值得被信任的對象。兆豐證券總經理吳明宗也以自身經歷點出高中階段對於未來職涯發展的重要性，期勉學員把握這段黃金時間，探索興趣並充實自己，未來會有無限的機會。

作為專為年輕學子量身打造的年度公益活動，「探索兆豐證券多重宇宙」企業體驗營，迄今已邁入第三年並首度與財金協會合辦。這次活動規劃兩大主軸，兼具職涯探索與財商（Financial Quotient, FQ）教育內涵。一部分由兆豐證券講師授課，內容涵蓋證券實務導覽、金融防詐及理財知識、升學求職面談技巧分享等；另一方面，則由財金協會執行「＄密碼＄實境解謎遊戲」，以模擬真實財務挑戰的劇情設計，引導學生運用財金知識破解謎題，讓學員在解謎的過程中自然建立基礎財金意識，達到學習與趣味兼具的體驗。

財金智慧教育推廣協會秘書長王銀杏表示，協會透過2022年青年財金素養調查發現，台灣年輕族群在財務決策與風險意識上仍有加強空間，因此持續推出多元活動以提升財金素養。本次感謝兆豐證券的認同與支持，一起帶領學生解鎖財金密碼，讓金融教育不再只是課堂知識，更是可體驗、可實踐的能力養成。

未來兆豐證券、兆豐期貨將持續與各界攜手推動金融教育向下紮根，厚植青少年財務素養，為培育下一代的金融人才貢獻心力。

