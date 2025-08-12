中國信託證券經紀部服務空間煥新登場 Reopen活動周將熱鬧啟動

中國信託證券經紀部位於南港軟體園區的服務空間全面翻新，將從2025年8月18日起連續五天展開Reopen活動周。這次活動不僅象徵分公司邁入嶄新發展階段，更體現中國信託證券持續在地深耕、提供專業與溫度兼具的服務。

首日活動將以「感恩茶會」揭開序幕，現場備有精緻點心與茶飲，讓蒞臨的貴賓體驗經紀部煥然一新的環境，同時進一步了解中國信託證券服務顧客的用心與突破。為強化與客戶的互動與連結，當日上午中國信託證券推出「中信送祝福快閃」活動，邀請現場來賓寫下一句祝福話語，點亮現場慶賀氛圍。

此外，8月18日至20日中國信託證券也將舉辦為期三天的「投資展望說明會 — Welcome Back! A Fresh Start」系列投資講座，邀請中國信託證券、中信投信與中國信託證券投顧等專業團隊，針對AI、第3季總體經濟與國際行情、台股趨勢等熱門議題進行分享與解析，提供客戶掌握市場脈動，每日講座名額有限，歡迎投資人聯繫營業員儘速報名。

中國信託證券表示，這次「Reopen活動周」透過一連串活動的舉辦，象徵分公司進入全新階段，透過活動展現持續在地深耕、承諾提供優質服務給客戶，邀請客戶一同參與見證。