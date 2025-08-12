嘖嘖跨足遊戲創投 「肖楠資本」董事長是知名理財達人「股癌」

群眾集資平台嘖嘖（zeczec）宣布參與專注投資遊戲產業的創投公司「肖楠資本」，正式跨足遊戲創投領域。肖楠資本已獲多位具創意產業與遊戲背景的投資人支持，預計於2026年底前將總管理資產規模擴大至三億元。

肖楠資本由知名理財podcast製作人謝孟恭（股癌）發起，以發掘與扶持具有全球潛力的台灣原創遊戲開發團隊為核心理念，並已於近日與首波四筆投資案簽署投資協議，包括三家遊戲開發公司與一款原創遊戲專案，將在近期內完成所有交易程序，成為台灣遊戲圈近期備受矚目的創投動向。

謝孟恭擔任肖楠資本董事長，核心決策成員皆是「現役遊戲狂熱者」，不僅深諳創作者思維，也具備堅實籌資能力與高度投資共識。團隊熟悉原創開發與上下游資源，從「懂遊戲也懂資本」的視角出發，專注解決遊戲新創在早期常面臨的資源與商業化鴻溝。

基金聚焦早期投資，挖掘具有全球潛力的原創內容與技術團隊。首波投資標的包括杯狗遊戲（《紅眼露比》）與本氣遊戲（《Night Rampage》），兩家新創公司皆展現高創意門檻、國際市場競爭力與穩健執行力，展現肖楠資本從開發端就精準切入的投資眼光。

嘖嘖平台共同創辦人徐震表示：「在嘖嘖，我們陪伴過無數創作者從第一步走向市場。這次參與肖楠資本，則是希望能再提前一步，為創意產業提供早期的關鍵支持。當資本願意懂創作、陪開發，原創內容才能真正走得更紮實。」自2011年成立以來，嘖嘖已協助超過8,500個原創專案完成集資，累計金額突破160億元。

徐震指出，長年與台灣原創創作者並肩同行，團隊觀察到許多具潛力和企圖心的遊戲與內容開發者，他們不僅需要市場上獨具慧眼的玩家社群預先消費支持，也會需要能同時理解商業和創作的投資夥伴補足開發者們所缺乏的關鍵資源。「我們希望能在平台之外，也參與台灣創意內容產業的資本建設，尤其遊戲是集結美術、敘事、音樂與技術的綜合創作形式，更需要長期、耐心的支援與陪伴。」

謝孟恭從股市投資人身份跨足創投角色，其創業動機來自一段真實而私人的生活體驗。成為新手爸爸後，面對育兒生活帶來的時間碎片化，他一度覺得難以再投入長時間的遊戲世界。然而，一款劇情緊湊、精緻製作的台灣原創遊戲，卻意外點燃他內心深層的感動。

這段經驗讓他回想起童年時代沉浸在角色扮演中的美好時光，也意識到：「除了作為玩家購買支持之外，是否還能為產業做更多？」他深入了解台灣遊戲圈，發現本土團隊實力雄厚，卻在資本化過程中缺乏支持。於是他與一群同樣熱愛遊戲的投資人共同創辦肖楠資本，期望以資本之力介入早期開發階段，讓更多優秀的台灣遊戲被看見，並為年輕世代打造一個值得投入的創作產業環境。「若能讓遊戲行業變成畢業生趨之若鶩的地方，充滿活水和希望，那就太好了。」

肖楠資本亦宣布與台灣資深遊戲孵化與合製單位GameWorks締結長期合作關係。GameWorks擅長與新創團隊共同打磨作品，並媒合發行資源，雙方將在潛在投資標的交流、開發諮詢與市場鏈結等面向展開合作，強化開發端與產業端的連結深度。