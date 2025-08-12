快訊

進香閨？蔡尚樺認了和林秉聖是這關係 談結婚進度她鬆口吐6字

林岱樺爭取普發一萬 卓榮泰：努力配合力拚9月底前發放

3字頭再現！台幣尾盤前摜破30元關卡 創3個半月新低

聽新聞
0:00 / 0:00

嘖嘖跨足遊戲創投 「肖楠資本」董事長是知名理財達人「股癌」

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
知名理財podcast製作人謝孟恭「股癌」。聯合報系資料照／記者許正宏攝影
知名理財podcast製作人謝孟恭「股癌」。聯合報系資料照／記者許正宏攝影

群眾集資平台嘖嘖（zeczec）宣布參與專注投資遊戲產業的創投公司「肖楠資本」，正式跨足遊戲創投領域。肖楠資本已獲多位具創意產業與遊戲背景的投資人支持，預計於2026年底前將總管理資產規模擴大至三億元。

肖楠資本由知名理財podcast製作人謝孟恭（股癌）發起，以發掘與扶持具有全球潛力的台灣原創遊戲開發團隊為核心理念，並已於近日與首波四筆投資案簽署投資協議，包括三家遊戲開發公司與一款原創遊戲專案，將在近期內完成所有交易程序，成為台灣遊戲圈近期備受矚目的創投動向。

謝孟恭擔任肖楠資本董事長，核心決策成員皆是「現役遊戲狂熱者」，不僅深諳創作者思維，也具備堅實籌資能力與高度投資共識。團隊熟悉原創開發與上下游資源，從「懂遊戲也懂資本」的視角出發，專注解決遊戲新創在早期常面臨的資源與商業化鴻溝。

基金聚焦早期投資，挖掘具有全球潛力的原創內容與技術團隊。首波投資標的包括杯狗遊戲（《紅眼露比》）與本氣遊戲（《Night Rampage》），兩家新創公司皆展現高創意門檻、國際市場競爭力與穩健執行力，展現肖楠資本從開發端就精準切入的投資眼光。

嘖嘖平台共同創辦人徐震表示：「在嘖嘖，我們陪伴過無數創作者從第一步走向市場。這次參與肖楠資本，則是希望能再提前一步，為創意產業提供早期的關鍵支持。當資本願意懂創作、陪開發，原創內容才能真正走得更紮實。」自2011年成立以來，嘖嘖已協助超過8,500個原創專案完成集資，累計金額突破160億元。

徐震指出，長年與台灣原創創作者並肩同行，團隊觀察到許多具潛力和企圖心的遊戲與內容開發者，他們不僅需要市場上獨具慧眼的玩家社群預先消費支持，也會需要能同時理解商業和創作的投資夥伴補足開發者們所缺乏的關鍵資源。「我們希望能在平台之外，也參與台灣創意內容產業的資本建設，尤其遊戲是集結美術、敘事、音樂與技術的綜合創作形式，更需要長期、耐心的支援與陪伴。」

謝孟恭從股市投資人身份跨足創投角色，其創業動機來自一段真實而私人的生活體驗。成為新手爸爸後，面對育兒生活帶來的時間碎片化，他一度覺得難以再投入長時間的遊戲世界。然而，一款劇情緊湊、精緻製作的台灣原創遊戲，卻意外點燃他內心深層的感動。

這段經驗讓他回想起童年時代沉浸在角色扮演中的美好時光，也意識到：「除了作為玩家購買支持之外，是否還能為產業做更多？」他深入了解台灣遊戲圈，發現本土團隊實力雄厚，卻在資本化過程中缺乏支持。於是他與一群同樣熱愛遊戲的投資人共同創辦肖楠資本，期望以資本之力介入早期開發階段，讓更多優秀的台灣遊戲被看見，並為年輕世代打造一個值得投入的創作產業環境。「若能讓遊戲行業變成畢業生趨之若鶩的地方，充滿活水和希望，那就太好了。」

肖楠資本亦宣布與台灣資深遊戲孵化與合製單位GameWorks締結長期合作關係。GameWorks擅長與新創團隊共同打磨作品，並媒合發行資源，雙方將在潛在投資標的交流、開發諮詢與市場鏈結等面向展開合作，強化開發端與產業端的連結深度。

創投

延伸閱讀

接軌國際！全民查假會社獲IFCN認證

金門縣第18波人事異動 13局處大風吹團隊年輕化受矚目

【重磅快評】鄭麗君遲來的80分鐘記者會 說清楚了什麼？

內閣改組聲浪 吳思瑤：更強、接地氣團隊 才符合社會挑戰

相關新聞

3字頭再現！台幣尾盤前摜破30元關卡 創三個半月新低

台幣再現3字頭，今天匯價上沖下洗，終場收在30.026元，貶值1.1角。

嘖嘖跨足遊戲創投 「肖楠資本」董事長是知名理財達人「股癌」

群眾集資平台嘖嘖（zeczec）宣布參與專注投資遊戲產業的創投公司「肖楠資本」，正式跨足遊戲創投領域。肖楠資本已獲多位具...

國票證券周五董事會解任副董座案 提前引爆公股聯盟與旺旺對決

據透露，國票證券本周五董事會解任耐斯集團大股東、國票證副董事長陳冠如一案，形同旺旺派對耐斯集團的爭鬥檯面化，更提前引爆公...

金控前七月賺逾3,000億 富邦金獲利、EPS稱冠

整體金控前七月稅後純益飛越3,000億元大關，達3,059億元，為歷年同期第三高，比去年同期衰退幅度也再收窄至三成內、約...

銀行是否恢復開辦自然人憑證開戶 金管會9月中旬要驗收

民眾抱怨連連的多家銀行自然人憑證開戶停辦，最晚9月中旬將恢復。銀行局副局長侯立洋指出，金管會在6月18日召集銀行公會及相...

國泰世華銀基金會「大樹計畫」 邀天后孫燕姿為公益募款影片配音

國泰世華銀行基金會「大樹計畫」今年邀請華語樂壇天后孫燕姿，為「大樹計畫」公益募款影片配音；孫燕姿在緊鑼密鼓籌備演唱會之際...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。