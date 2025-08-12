國票證券周五董事會解任副董座案 提前引爆公股聯盟與旺旺對決

據透露，國票證券本周五董事會解任耐斯集團大股東、國票證副董事長陳冠如一案，形同旺旺派對耐斯集團的爭鬥檯面化，更提前引爆公股聯盟與旺旺對決。據悉，除了耐斯集團在國票證券的3席董事和獨董將不出席當日董事會之外，目前已知公股包括一銀、合庫、兆豐證券在內的3席董事也不出席，將使得當日董事會在討論該議案時，過不了三分之二的重度決議。

除了上述6席董事不出席之外，同樣有政府背景的高雄銀行，和上海商銀的動向也引發矚目。據指出，此案將有二種可能，除了過不了三分之二的重度決議，甚至如果上海商銀、高雄銀行也不出席，等於8席董事不出席，已超過15席董事的半數，屆時不要說討論解任案，依照公司法規定，恐怕當次董事會將流會。

國票金明年董事會全面改選，但公股與民股之爭提前引爆，導火線就是陳冠如的解任案。國票證券董事會由董事長王祥文主導議程安排，確定版的議程上周五發出，最後一案白紙黑字提出要解任現任副董事長陳冠如，不只耐斯集團，連公股陣營都不滿。

陳冠如要求對於證期局、證交所對國票證券的裁罰必須進行內部檢討，但之後國票證券當權派卻找要解任他副董事長職務，對公司治理的究責演變為人事鬥爭，使得公股陣營「拒絕配合演出」，不參加此次的董事會，更使得這場董事會，已被視為明年董監改選之前的前哨戰。

此外，當事人陳冠如、董事邱榮澄，和獨董吳瑋恩也將發出對外聲明，說明在周五董事會不出席的原因，並且抨擊解任案的正當性。強調堅決拒絕出席、要求立即撤案、公開譴責違法、訴諸法律正義。

陳冠如並在其聲明中指出，他的解任案將為公司帶來衝擊，包括：