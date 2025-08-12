外資台股連3賣！新台幣收盤價重回「3」字頭 貶值1.1角
新台幣匯價連3貶，今收盤價重回「3」字頭，以30.026收盤，貶值1.1角。外資今日賣超台股66億元，外資連3天提款138.71億元。
由於市場觀望美國7 月CPI 數據，7月美國CPI數據將成為新一周的關鍵經濟指標，在關稅政策推升通脹的預期下，市場屏息以待這份報告。加上台北關稅談判仍未定局，使得匯市缺乏明顯方向。外資連3日賣超台股並擴大匯出力道，致使新台幣收盤貶破30元，以當日最低價30.026元作收。
