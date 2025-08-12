聽新聞
國泰世華銀基金會「大樹計畫」 邀天后孫燕姿為公益募款影片配音
國泰世華銀行基金會「大樹計畫」今年邀請華語樂壇天后孫燕姿，為「大樹計畫」公益募款影片配音；孫燕姿在緊鑼密鼓籌備演唱會之際，仍特別為公益發聲，盼透過她溫暖且充滿力量的聲線，號召社會大眾公益捐款，讓偏鄉學童有機會站上世界舞台，實踐夢想。
「大樹計畫」聚焦平等受教、公眾合力、多元培力3大目標，除了挹注學童的獎助學金之外，也贊助全台多所偏鄉學校發展體育、藝術、音樂等多元特色教育，及各項訓練賽事費用，包含足球、籃球、柔道、射箭等，鼓勵學童勇敢追逐夢想。
例如今年台南大內國中舉重隊不僅一舉奪下金牌，還有3人入選國手；宜蘭南澳國小籃球隊，也在2025年西班牙巴塞隆納盃國際分齡錦標賽的12歲男生組以5戰全勝摘冠；花蓮中華國小射箭隊則於去年新加坡青少年射箭公開賽獲得1金1銀佳績。
今年國泰世華冠名贊助孫燕姿《就在日落以後》巡迴演唱會高雄場，將於8月16日、17日登場，這兩天各前200名蒞臨國泰世華銀行在高雄巨蛋攤位的民眾，就有機會獲得孫燕姿《就在日落以後》的限量紀念吊飾。
