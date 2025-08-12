楊柳撲台 台灣人壽與中信產啟動緊急應變關懷服務

快訊

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

楊柳颱風直撲臺灣而來，中信金（2891）旗下台灣人壽暨中信產提醒全臺民眾都要嚴防強風及豪大雨，備戰做好防颱措施，注意安全避免不必要的外出，台灣人壽與中國信託產險已成立緊急應變小組，即時啟動各項關懷服務及快速理賠

南臺灣尚在災後重建復原階段，又要面臨楊柳颱風帶來強風暴雨災損威脅，台灣人壽啟動受災保戶「快速理賠服務及預付醫療保險金｣、「續期保費緩繳三個月」、「保單借款利息緩繳六個月」、「補發保單工本費優惠」及「緩繳房屋貸款本金及利息一年」；中國信託產險則成立「災損服務中心」，啟動快速理賠暨緊急應變關懷服務。

颱風期間服務不打烊，台灣人壽第一線客服人員維持正常服務，亦密切關注颱風動態，加強各地服務通報機制，主動查詢比對受災保戶及關懷聯繫，若颱風災害符合保單理賠條件之傷亡保戶，即啟動快速理賠服務及預付醫療保險金，所需文件後補即可，而身故件及失蹤件也將從寬認定。

台灣人壽保戶可至全臺7-ELEVEN的ibon使用「便利賠」，或台灣人壽官網「龍e賠」線上服務申請，全年無休不受時間及空間限制，只要依系統操作隨時可上傳資料申請理賠，再將正本寄回台灣人壽總公司即可完成申請。

颱風 理賠 台灣人壽 楊柳颱風

