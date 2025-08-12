安達人壽六度榮獲亞洲最佳企業雇主獎 用制度與文化打造幸福職場

快訊

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
安達人壽透過全方位的制度，打造以人為本、重視多元共融與數位創新的企業文化。安達人壽／提供
安達人壽透過全方位的制度，打造以人為本、重視多元共融與數位創新的企業文化。安達人壽／提供

安達人壽今年第六度榮獲亞洲人力資源權威媒體《HR Asia》頒發的「亞洲最佳企業雇主獎」，同時拿下四項特別獎，包括「多元、平等與包容獎」、「最具員工關懷獎」、「職場永續獎」以及首度設立的「科技賦能獎」，全面肯定安達人壽在人才培育、職場環境、永續實踐與數位轉型的卓越表現。

安達人壽多年來透過全方位的制度，打造以人為本、重視多元共融與數位創新的企業文化，並以「GROW with Chubb Life Taiwan. Achieve Better Self. 一起探索與成長，成就更好的自己」為年度人才發展主軸，推動全方位員工照顧策略。GROW分別代表成長（Growth）、責任（Responsibility）、企業文化（Our Culture），與身心健康（Wellbeing）。

安達人壽以員工成長為核心，持續投資人才發展，特別是數位方面的資源，包括導入AI工具「Chubb AI」以及今年啟動「安達數位學院」，提供多元自學管道，積極培養數位力。此外，安達人壽履行企業社會責任，推動偏鄉地方創生與生物多樣性保育，並遷入符合「銀級綠建築」標準的永續大樓，展現對環境的承諾。

在企業文化方面，安達人壽相當重視員工，除了透過員工表揚計畫肯定在工作上表現卓越的個人與團隊，也每年進行員工投入度調查聆聽員工的心聲並真誠回應同仁的需求與期待。更以DEIB（多元、平等、包容、歸屬）為核心，提供友善假別及多元文化活動。安達人壽亦相當重視員工身心健康，透過健康檢查、醫師諮詢、EAP方案及母性保護計畫等，全面守護員工健康。

在上述努力下，安達人壽於本次員工匿名問卷調查中，在「企業核心文化」、「員工自我意識」及「團隊協作認同」三大指標中均表現亮眼，各項分數皆超過產業平均值。這些數據充分展現員工對公司制度與文化的認同，也反映出安達人壽在人才照顧上的卓越成果。

安達人壽將持續關注員工的需求並建立良好的溝通管道，推動具有溫度的制度與文化，打造更友善、更具包容性的工作環境，持續成為員工心目中最值得信賴的雇主。

