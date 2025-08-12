孫燕姿為國泰世華「大樹計畫」獻聲 助偏鄉學童站上世界舞台

快訊

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
國泰世華銀行今年特別邀請華語樂壇天后孫燕姿，為國泰世華銀行基金會的「大樹計畫」公益募款影片配音，號召社會大眾一同支持偏鄉學童，讓學童有機會站上世界舞台，實踐夢想。國泰世華銀行基金會／提供
國泰世華銀行今年特別邀請華語樂壇天后孫燕姿，為國泰世華銀行基金會的「大樹計畫」公益募款影片配音，號召社會大眾一同支持偏鄉學童，讓學童有機會站上世界舞台，實踐夢想。國泰世華銀行基金會／提供

國泰世華銀行基金會發起「大樹計畫」21年來，始終秉持為偏鄉弱勢學童鋪設求學之路的使命，至今已幫助超過30萬名學子，總捐助金額達新台幣3.2億元，更獲得不少演藝圈天王天后肯定，陸續為「大樹計畫」公益影片獻聲。國泰世華銀行今年特別邀請華語樂壇天后孫燕姿，為「大樹計畫」公益募款影片配音；孫燕姿在緊鑼密鼓籌備演唱會之際，仍特別為公益發聲，盼透過她溫暖且充滿力量的聲線，號召社會大眾公益捐款，與國泰世華銀行基金會一同支持偏鄉學童，讓他們有機會站上世界舞台，實踐夢想。

「大樹計畫」聚焦平等受教、公眾合力、多元培力3大目標，除了挹注學童的獎助學金之外，也贊助全台多所偏鄉學校發展體育、藝術、音樂等多元特色教育，及各項訓練賽事費用，包含足球、籃球、柔道、射箭等，鼓勵學童勇敢追逐夢想。近期許多由國泰世華資助的學校，紛紛傳出佳績，例如今年台南大內國中舉重隊不僅一舉奪下金牌，還有3人入選國手，將征戰亞洲與世界賽事；宜蘭南澳國小籃球隊，也在2025西班牙巴塞隆納盃國際分齡錦標賽的12歲男生組以5戰全勝摘冠；2024年花蓮中華國小射箭隊則於新加坡青少年射箭公開賽獲得1金1銀佳績。國泰世華銀行基金會多年來不間斷支持體育賽事，未來亦將持續為更多熱愛運動的小健將們搭建圓夢舞台。

國泰世華邀請大家以行動支持偏鄉學子，透過國泰世華銀行基金會官網，選擇單筆匯款、定期定額，或使用小樹點（信用卡回饋點數）折抵捐款，讓學童獲得更好的教育資源，探索個人潛能，安心朝目標大步前進。

今年國泰世華冠名贊助孫燕姿《就在日落以後》巡迴演唱會高雄場，將於8月16日、17日登場，特別藉此機會與樂迷分享，在這兩天各前200名蒞臨國泰世華銀行在高雄巨蛋攤位的民眾，只要追蹤@cube.tw Instagram帳號，並於限時動態中完成標記，即可獲得孫燕姿《就在日落以後》的限量紀念吊飾。

孫燕姿 國泰世華 偏鄉學校

