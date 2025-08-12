楊柳颱風來襲 安聯人壽啟動保戶關懷服務

中央氣象署將於12日下午2時30分發布海上陸上颱風警報，因應楊柳颱風來襲，安聯人壽提醒民眾做好防颱準備，並針對楊柳颱風啟動保戶關懷服務。

二、寬延繳納保險費：凡受風災影響之安聯人壽保戶，安聯人壽另提供受災保戶續期保費緩繳三個月的服務，若有保單借款周年利息待繳者，亦可緩繳三個月。

三、若受災保戶因本次災害導致保單毀損或遺失者，亦提供於本次災害發生日起三個月內申請保險單補發，安聯人壽免收補發工本費用的貼心服務。