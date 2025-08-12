楊柳颱風來襲 安聯人壽啟動保戶關懷服務
中央氣象署將於12日下午2時30分發布海上陸上颱風警報，因應楊柳颱風來襲，安聯人壽提醒民眾做好防颱準備，並針對楊柳颱風啟動保戶關懷服務。
一、快速理賠通報：受災保戶可先以相關證明書送件，安聯人壽將優先給付，其餘申請理賠所需文件及手續可後補，安聯人壽業務同仁亦將主動關懷保戶，協助理賠申請事宜。
二、寬延繳納保險費：凡受風災影響之安聯人壽保戶，安聯人壽另提供受災保戶續期保費緩繳三個月的服務，若有保單借款周年利息待繳者，亦可緩繳三個月。
三、若受災保戶因本次災害導致保單毀損或遺失者，亦提供於本次災害發生日起三個月內申請保險單補發，安聯人壽免收補發工本費用的貼心服務。
因應楊柳颱風可能帶來的衝擊，安聯人壽提醒民眾做好防颱準備；清理陽台水溝收妥盆栽，固定門窗招牌，準備手電筒及電池，做好可能停電的準備；同時也請特別注意較大雨勢，留意強風，避免從事海邊及山區活動。隨時保持警覺，留意氣象狀況及自身安全。安聯人壽電話客服中心提供客戶服務專線0800-007-668，有需要之民眾亦可善加利用。
