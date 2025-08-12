守護記憶大作戰！南山人壽倡議高齡健康動起來 轉嫁失智風險

隨著臺灣即將進入超高齡社會，高齡健康將成為顯學，除了要注意長者的肌力、三高、心臟等問題，高齡失智亦是未來必須面對的重大議題。南山人壽期許成為永續健康領航者，自2025年開始倡議「五大健康帳戶」及「每日存健康行動」，並以「守護記憶」為今年的主題，聚焦國人的失智問題，希望達到提前預防、提早發現、提供方案，結合創新的商品與「健康守護圈」服務，協助轉嫁高齡失智的風險。

據衛福部資料顯示，全國65歲以上長者失智症盛行率為7.99％，2024年國內65歲以上失智人口約35萬人，推估在2031年會達到47萬人，2041年時則將拉高到近68萬人，等於以每30分鐘出現一位高齡失智者的速度逐年攀升。此外，失智者急診機率是無失智者的1.38倍，住院機率也是1.38倍，而每位失智者每年的總醫療支出是新臺幣53.3萬元，亦是無失智者31.9萬元的1.67倍，加上失智者易出現憂鬱、日夜顛倒、焦慮、妄想等情況，且日常活動功能較差，都會增加照護人力及家庭經濟負擔等問題。

南山人壽將保險的價值從事後理賠，走向事前預防，主動協助保戶強化健康、降低罹病率。今年聚焦失智預防，亦倡議提出失智五大危險因子，即語速變慢、聽力減弱、牙齒不健康或缺牙、膽固醇不穩定及睡眠呼吸中止症等，提醒民眾提早注意，降低危險因子，並透過規律運動、健康飲食、充足睡眠、良好社交、健康檢查等方式，保養身體、遠離失智。

為了讓更多民眾關注失智的風險，近年，南山人壽除了推出強化失智保障的創新商品，也持續攜手各界合作夥伴倡議失智友善。有鑑於移工是高齡者的主要照顧者之一，南山人壽與非營利組織One-Forty印尼母語老師合作提倡麥得飲食(Mediterranean-DASH diet intervention for neurodegenerative Delay, MIND)，透過數位教學，讓移工們認識食材與製作方法，同時鼓勵家庭照顧者，製作有助改善認知功能的餐食。此外，今年南山人壽再聯手天主教失智老人基金會，邀請韓國人氣啦啦隊成員安芝儇，教導國人「大腦保健體操」；今年的高齡健康產業博覽會上，南山人壽也與工研院聯手，以歐洲創新的照護經驗，倡議社交正常化的失智照護方式，希望儘可能縮短高齡者臥床時間。

南山人壽健康守護圈今年繼續升級服務，並邀集健康合作夥伴，合作推展健康生活圈，例如推動規律運動，強化高齡者肌力；增加蛋白質及正確營養攝取，維持長者日常活力；透過認知訓練改善初期失智症狀，對未失智者也可作為預防保養；便利的健康量測方式，讓長者時時注意體況，及早發現病徵，早期介入治療。

「對的事，要持續、不斷的推動」，南山人壽2025年持續大步向前，以「揪團」結盟方式，聯合企業與各健康夥伴的力量，號召以個人、生活、企業、社會及環境五大帳戶，提早儲存健康，達到延長個人的健康壽命、改善高齡的生活品質、增加企業員工的幸福感、消弭社會的健康不平等、建構永續健康的環境。

南山人壽強調，未來的競爭力不只是滿足保戶的保障需求，而是要往前關心保戶的健康，提供更全面的服務，讓保戶在面對百歲人生時，有備而來。