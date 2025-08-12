保誠人壽CHA-CHING兒童理財夏令營 啟動孩子財金素養力

快訊

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
保誠人壽攜手瀚亞投信與遠見天下文化教育基金會、未來親子學習平台，舉辦「CHA-CHING兒童理財夏令營」吸引超過300位小學生熱情參與。保誠人壽／提供
保誠人壽攜手瀚亞投信與遠見天下文化教育基金會、未來親子學習平台，舉辦「CHA-CHING兒童理財夏令營」吸引超過300位小學生熱情參與。保誠人壽／提供

財金素養從小扎根，打造韌性未來！保誠人壽深耕推動「CHA-CHING兒童理財教育計畫」，今夏攜手瀚亞投信與遠見天下文化教育基金會、未來親子學習平台，於臺北、臺中與臺南三地舉辦「CHA-CHING兒童理財夏令營」，活動報名開放不到24小時即全數額滿，吸引超過300位小學生熱情參與，現場笑聲連連，孩子們更開心表示：「下次還想再來！」

保誠人壽客戶暨行銷長劉美美表示：「CHA-CHING不只是理財課，更是一場價值教育的社會投資。我們相信，當孩子從小具備基本的財金素養，就能培養理性判斷力與風險意識，從源頭降低詐騙風險與財務困境。保誠人壽將持續攜手縣市政府與各界夥伴，打造完整的兒童財金素養生態系，讓教育成為孩子走向富足人生的起點。」

本次夏令營課程由金管會保險局理財教育諮詢推動小組甘文淵老師主講，包含「MoneyBTI理財人格測驗」、四大核心概念學習（收入、消費、儲蓄、捐獻）、數位安全與防詐素養、桌遊實作、情境闖關遊戲、CHA-CHING柑仔店角色扮演等體驗，課程融入生活化場景與遊戲元素，啟發孩子思考「需要vs.想要」、「消費的背後選擇」、「公益與分享的意義」，協助他們從小建立理性消費與風險判斷能力，成為具備韌性與責任感的下一代公民。

作為國內唯一長期倡議兒童保護的保險公司，保誠人壽自2012年啟動「CHA-CHING兒童理財教育計畫」，致力於透過寓教於樂的方式，引導孩子建立正確的金錢觀與價值觀。計畫至今已深入41所種子學校、培育超過3,300名兒童理財師資，累積影響逾89,000名學童，並透過計畫推動，成功納入國小社會科補充教材，成為兒童理財教育的重要範例之一。

除了持續守護兒童成長，保誠人壽亦深刻理解肩負育兒與扶老雙重責任的三明治族所面臨的壓力與需求，從保險商品設計、理財教育到公益行動，以全方位行動支持其人生各階段規劃。身為「三明治族首選」的保險品牌，保誠人壽將持續運用金融專業與數據洞察，全面實踐「保障每個人生，誠就每個未來」的承諾，成為消費者值得信賴的人生夥伴。

保險 夏令營

