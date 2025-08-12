挹注新創資金活水 保險業投資PE擬增五大信賴產業

金管會今天表示，台灣壽險業資產規模持續成長，為引導資金活水挹注新創，現已透過5大措施支持新創與創投，未來擬擴大保險業資金可投資國內私募股權基金（PE）範圍，新增五大信賴產業，以及保險業投資創投事業有條件適用較低風險係數。

金管會副主委陳彥良今天上午出席2025台灣創投年會，就「資本注入新活水帶動產業新機遇」發表演講。

陳彥良指出，台灣壽險業總資產規模持續成長，從2014年新台幣18.64兆元成長到2024年的36.9兆元，金管會持續透過5大措施支持新創創投。第1，推動亞洲資產管理中心計畫納入支持新創與創投，台灣創新板在2021年7月開板，截至今年7月底已累計34家申請、24家掛牌（其中4家已改列一般板）。

第2，打造亞洲那斯達克，強化新創籌資上市動能。陳彥良指出，創新板取消合格投資人制度，開放零股交易，提高交易量與流動性，也持續鬆綁法令，吸引國內外新創在台灣上市，同時擴大創櫃板育成輔導，引導進入資本市場掛牌上市櫃。

第3，推動創新園區2.0，提供一站式輔導與籌資機制。陳彥良表示，今年6月發布「金融科技創新園區2.0」，根據初創期、成長期與成熟期等不同發展階段的新創業者，量身打造輔導與資源。

第4，放寬保險業投資創投適用低資本計提比率，槓桿創投投資新創動能。陳彥良表示，去年12月將保險業投資公共建設型創業投資事業所適用的風險係數調降至1.28%，以鼓勵保險業投資。截至今年6月，保險業投資國內創投金額為230億元、投資私募股權基金為103億元。

第5，金融科技聯盟組建創投基金，扶植金融科技新創。金管會主委彭金隆為鼓勵金融業打團體戰，帶動業者今年2月成立「金融科技產業聯盟」，目前聯盟旗下的創投基金，目標募集金額為60億到75億元，若尋求國發基金投資規模預計可達100億元。

至於未來規劃，金管會提到2點包括，第1，擴大保險業資金投資國內私募股權基金的範圍納入五大信賴產業，並在研訂獎勵投資方案時新增創投與私募選項；第2，研議保險業投資創投事業在500億元額度內適用較低風險係數等。