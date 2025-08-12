林修銘：台灣新創公司走向國際化 有二大利基加持

台灣創投年會今日登場，證交所董事長林修銘在進行「資本共創」對談時，對於創投公會理事長邱德成提問如何打造台灣成為「亞洲那斯達克」指出，台灣有兩大利基，一是台灣上市公司的科技含量很高，另一個則是台灣外資已占市值比重44%，這些將有助於台灣新創公司走向國際發展。

邱德成提問，對於總統賴清德所提出的台灣成為「亞洲那斯達克」，未來半年證交所在推動時的角色和期待？林修銘回應，台灣是智慧科技島，半導體、AI、ICT產業，台灣都扮關鍵角色，台灣證交所是具有高度科技含量、科技為主的交易所，市場77兆元，全球交易所排名第11，成交量全球第13名，因此這些上市公司都有高含量科技的實力，這也是未來透過創新板形塑亞洲那斯達克的一大助力。

林修銘也指出，創新板除了上述優勢，證交所也提供簡易公發等幫助新創公司進入市場，因此，在策略上，也會運用證交所在國際上的資源，例如外資投資台灣比重約有44%市值占比，也希望能讓創新板平台帶新創公司走出台灣，讓世界都看見。

在策略上，林修銘接著說，很多CVC（企業風險投資），前幾大電子公司的資金投資在國外的創投，也是很大一筆資金，包括金融業也是，證交所希望攜手產業巨擘共同發展，接觸更多國際創投帶到台灣來，也把台灣案子帶出去。

邱德成指出，20年來，那斯達克的市值成長10幾倍，可見得政策的幫助對於科技產業發展的重點性，希望證交所也能提出更多有力的政策措施。

邱德成並提問，中華電信將如何幫助新創公司？中華電信總經理林榮賜指出，將聚焦新創加上中華的資源，如何達到雙贏；他分析，核心本業目前占總業務6成，另外的第二成長曲線，即為用新興的資通訊科技來協助企業轉型。甚至中華電信已有40幾家投資的子公司，將成為中華電信前進的第二曲線，而此時在選新創公司合作時，舉例來說，有2千萬以上客戶、70萬以上的中小企業，可協助新創公司找到市場定位，發揮潛力，另外，中華電信也有很多關鍵客戶，亦可幫助新創，對此，中華電信也會優選合作夥伴。

林修銘在回應邱德成提問證交所如何協助新創公司時指出，如何協助新創公司在國內推廣產品，也把產品推廣至全世界，以及把台灣的新創力量，和國際做不只業務，也包括資本的連結，將是重點，也希望國際創投業者到台灣來，和台灣的業者交流，這也將是證交所在亞資中心的重點活動。

邱德成並詢問櫃買中心，對台灣中小微企業如何提供服務和加強？櫃買中心董事長簡立忠指出，會在不同成長階段給予支持，先前創櫃板推出之後，已有30家公司上興櫃，7家上市上櫃，創櫃板+推出之後，重點在於加強輔助功能，最大作用在於希望平台結合，透過孵化器，協助中小微公司在財務及內控面能有基礎。他指出，創櫃板+的功能還包括輔導，希望平台能服務更多公司。上櫃是多層次市場，而且創投公司第一步是興櫃，才能走到第二步上櫃和上市，因此櫃買功能很重要，對中小型創業公司大有幫助，例如，目前的股王信驊，就是在櫃買中心掛牌。

至於櫃買中心，如何協助小型的AI新創公司發展？簡立忠回答，已有21家公司在以數位為主的雲端領域掛牌，另外在創櫃板的部分，也將協助業者，並以更好的創新生態系來輔導業者。