台新金除息亮眼 盤中爆量逾15萬張朝填息前進

台新金（2887）每股配發0.9元現金股利，12日除息，除息參考價15.65元，早盤以15.85元開出，一度拉升至16.05元， 除息表現亮眼，朝填息前進中， 盤中成交量超過15.58萬張，居盤中個股成交量第三名， 僅次於台玻（1802）及富喬（1815）。

台新金與新光金正式合併，合併後是全新的開始，過去新光金的虧損不影響合併後的獲利；其中，新光子公司獲利僅認列7月24日至31日共8天的部分；台新新光金公布7月自結稅後純益36.2億元，年增81%，累計今年前7月稅後純益138.4億元，年增10.1%，累計每股純益(EPS)0.92元。

子公司台新銀行7月稅後純益16.9億元，月增5%，累計前7月稅後純益115.6億元，持續創歷史同期新高；子公司新光人壽合併後(7月24日至7月31日) 稅後純益18億元，主因股利收益進帳及資本利得操作穩定。

