為創投金流點火 金管會研議保險投資創投在500億內適用較低風險係數

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會副主委陳彥良表示，壽險資產10年內成長2倍，達36.9兆元，如何把民眾充沛的資金引向真正需要的產業是關鍵。圖/本報資料照片
金管會副主委陳彥良今日指出，壽險資產10年內成長2倍，達36.9兆元，如何把民眾充沛的資金引向真正需要的產業是關鍵。他指出未來規畫有二大方向，包括：1、擴大保險業資金投資國內私募股權基金的範圍納入五大信賴產業，研訂獎勵投資方案時新增創投及私募獎項；2、研議保險業投資創投事業於500億元額度內適用較低風險係數。

對於金管會鬆綁政策引流投資公建及創投的效果，陳彥良指出，去年12月將保險業投資公共建設型創業投資事業所適用的風險係數調降為1.28%，以鼓勵保險業投資，和今年3月修法擴大保險業投資國內私募股權基金範圍納入促參公建、環境、社會及治理（ESG）永續標的及社會福利事業之後，截至今年6月，保險業投資國內創業投資事業金額為230億元及私募股權基金103億元。

陳彥良也表示，金融支持新創創投的五大措施，包括：1、亞洲資產管理中心計畫納入新創與創投支持；2、打造亞洲那斯達克，強化新創籌資上市動能；3、推動創新園區2.0，提供一站式輔導、籌資機制；4、放寬保險業投資創投適用低資本計提比率，槓桿創投投資新創動能；5、金融科技聯盟組建創投基金，扶植金融科技新創。

他也指出，在金管會政策鬆綁之後，截至今年7月底，已有34家申請台灣創新板，24家掛牌，其中有4家已改列一般板，20家掛牌的公司市值為1557億元。此外，實施後至7月底，實施後迄7月底，總成交金額約338.43億元，已達去年全年度（249億元）的135.92%；日均成交值2.47億元，已較去年度1.03億元增加140%。

