瑞銀：中國債券市場已位居全球第二 外資去年起再加大對中國債券配置

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

2025年迄今中國大陸債券市場發行各類債券達44.3萬億元人民幣，年增長16%; 債券淨融資8.8萬億元人民幣，占社會融資規模增量比重38.6%。 目前中國債券市場已經位居全球第二 （總值超過25萬億美元）。

瑞銀資產管理亞洲固定收益組合主管桂林表示，中國的債券的結構大致可分為利率債及信用債，利率債包括中央政府和政策銀行發行的債券；而信用債則是國企、非國企發行的信用債，以及銀行發行的NCD以及資產證券化商品。利率債占比約三分之二，其餘三分之一為信用債。

桂林表示，外資持有中國債券由2018年的2000億美元增至2022年的6000億美元；隨後小幅下滑，但去年開始至今年初，又開始看到外資重新加大對中國債券的投資，主要是資金對美元資產信心的下滑。

瑞銀表示，相較於龐大的市場規模，國際投資者持有中國債券的佔比少於3%，距離10%的基準權重差距仍較大，這也恰恰意味著中國債券市場在吸收外資方面的巨大機遇。 現在，隨著債券通機制逐步優化、擴容舉措持續發力，加之全球資本市場的劇烈波動，中國境內債市因其與全球固定收益的低相關性及其在波動期間的防禦性愈加受到國際投資者的關注。

