中信產險攜手北市保大提升員工識詐力 守護保戶財產安全

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

識詐機制再進化！中國信託產險為深化員工識詐知識、全方位降低詐騙風險，攜手臺北市警察局保安警察大隊進行反詐騙教育，建構識詐職場文化，中國信託產險許東敏董事長、陳正煌總經理全程參與，期望從上而下都是阻詐種子，守護客戶財產安全。

根據內政部警政署統計，2025年6月份詐騙損失金額逾新臺幣89億元，多數受害民眾財損難以追回，北市保大反詐騙課程透過圖卡解析、互動問答，傳授辨識假投資、假網拍與AI換臉等新型態詐騙手法，中國信託產險逾500位主管與同仁熱情參與實體及線上課程。北市保大講師提醒，從個人、家庭到企業皆為被詐騙高風險對象，遇到詐騙切記要查證、要冷靜、要通報的「三要原則」，才能降低詐騙風險，中國信託產險員工也分享家人高價網購「冰絲材質貼身衣物」，拿到現貨卻是包裝草率的劣質品，網路「詐」包金額雖然不高，卻顯示詐騙早已無孔不入深入民眾日常。

此外，一般認為年長者較易受騙，但警政署統計資料卻顯示18至23歲年輕族群受害率最高，主因是年輕人自信熟悉手機或網路操作更易落入陷阱，許東敏董事長感慨，年輕人熟悉網路卻缺乏社會經驗，因此2024年開始中國信託產險校園講習納入反詐騙金融教育，並於官網設立「新世代防詐專區」，以互動問答方式，深入淺出解說讓年輕族群了解假投資、戀愛詐騙等新型詐騙手法，運用年輕人熟悉的網路語言及平台強化反詐意識。

中信產險期望每一位員工都是第一線防詐種子，秉持「內外防詐串聯 共創阻詐防線」理念，建構全方位識詐防護網，不僅建置「68818」官方短碼簡訊，傳送電子保單、OTP等官方通知，讓保戶快速識別避免簡訊詐騙受騙，建立數位可信的溝通服務管道，未來，將持續精進員工識詐辨識力，內外強化防詐機制，共同守護民眾財產與資訊安全。

詐騙 產險 中國信託

