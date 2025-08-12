上櫃公司首發 意德士發行永續發展轉換公司債上櫃掛牌

快訊

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

意德士科技股份有限公司（7556）於今年8月12日成功發行首檔永續發展轉換公司債債券代碼75561，債券簡稱為「意德士一永」，為國內首家發行永續發展轉換公司債上櫃公司，為中小企業運用永續金融工具籌資建立新典範。

意德士本次為發行3年期、新臺幣1億元之綠色轉換公司債，票面利率0%，採詢價圈購方式公開承銷，以101元溢價發行，並於櫃買中心上櫃掛牌，承銷商表示本案於詢價圈購過程中獲投資人高度關注、認購踴躍，顯示永續發展債券備受市場肯定與青睞，為一般投資大眾提供參與永續金融投資之管道，有助落實我國普惠金融政策。

意德士為半導體產業先進製程關鍵零組件供應商，隨產業需求升溫，公司產能擴建迫切，本次債券所募資金將用於新建取得黃金級綠建築認證之廠房，透過綠建築設計降低建造與營運階段之能源與水資源耗用，提升能源效率、廢棄物減量，展現公司落實永續經營之具體行動，同時藉由結合永續債券環境效益與轉換公司債股債彈性之籌資架構，提供企業多元永續融資選項，同時提升公司的永續及國際競爭力。

櫃買中心指出，意德士本次發行永續發展轉換公司債，不僅展現公司在推動ESG及永續治理上努力之 階段性成果，更為中小企業參與永續發展債券市場樹立典範，有助於引導產業鏈共同邁向綠色轉型。未來櫃買中心也將持續推動我國永續金融商品多元發展，鼓勵更多上市櫃企業導入創新金融工具，鏈結環境效益與產業需求，共同打造具韌性之綠色供應鏈與永續經濟生態系。

