和運租車 榮獲亞洲最佳企業雇主獎

和運租車長期深耕人才發展、職場健康與永續經營，榮獲「2025 HR Asia 亞洲最佳企業雇主獎」，在制度設計、文化塑造與員工關係等面向表現優異，獲得國際肯定。和運租車近年來推動的福利年年升級，打造員工安心後盾、全方位健康照護，深化職場關懷深受肯定。

該獎項聚焦企業在職場環境、組織文化、成長機會與員工參與度的整體表現，為亞太區最具公信力的人力資源獎項之一。和運租車秉持「以人為本」的理念，結合完善的福利制度、系統化人才發展計畫與多元照護措施，全力營造幸福職場，凝聚團隊向心力，驅動企業穩健成長及永續邁進。

和運租車深信員工是企業最重要的資產，持續優化福利措施，提供優於法規的多元假別。2025年起新增有薪「健康檢查假」與「好運（孕）充電假」，展現對員工健康與生活需求的重視。同時，設有生育禮金與托兒津貼等家庭友善制度，積極響應政府生育政策。

在實質福利方面，和運租車逐年提升整體福利額度，項目涵蓋三節禮金與禮品、生日禮金、結婚禮金及住院慰問金等，2024年人均福利金及旅遊補助合計超過7.5萬元。透過具體「幸福加值」的福利措施，讓員工切實感受到公司的關懷與承諾。

為實踐「快樂工作、健康生活」的職場理念，自2023年起，和運租車啟動「工作與生活平衡計畫」，舉辦涵蓋營養、心理、親職等主題的健康講座，包括「上班族痠痛恢復指南」、「腸胃保健」、「不躁不鬱克服壓力」等，協助員工紓壓與提升健康意識。此外，每周開辦企業包班運動課程(包括飛輪、有氧、瑜珈等)，促進員工強健體魄、增進活力。

2025年6月新設立「好運補給站」，由專業視障按摩師傅駐點提供免費按摩服務，深受員工好評，不僅讓員工在忙碌工作中獲得身心放鬆，亦落實對弱勢群體的就業支持，體現企業的社會關懷與溫度。

和運租車鼓勵員工發展多元興趣、成立社團，並提供每社團每年12萬的活動經費補助，目前有踏青社、羽球社、壘球社、籃球社、高爾夫社與電影社等，豐富員工休閒生活，促進同仁彼此交流與凝聚力。

和運租車不只重視員工健康，更將其融入企業文化。除了每年提供健康檢查補助，與定期臨場醫護諮詢外，自2023年起推動「和運動起來」系列健康促進活動，藉由創新的競賽形式及抽獎的獎勵機制，激勵全體員工熱情參與。2024年推出為期五個月的「環台大健走」活動，鼓勵員工養成持續運動的好習慣，全體累積步數高達2.5億步，展現和運員工對健康的重視與投入。

憑藉各項具體成果，和運租車於2023年與2024年分別榮獲國民健康署頒發的「健康啟動標章」與「健康促進標章」，肯定公司在職場健康管理的積極作為，並將以此為動力，持續精進員工健康福祉的實踐。

和運租車重視每位員工的職涯發展，從新人訓練、職能培育到管理職能養成，皆有完整的人才發展制度支持。針對新進員工，2024年全面導入Mentor導師制，由資深同仁一對一協助新進員工適應環境、融入團隊，提升職場適應力。

同時，公司透過年度績效考核與晉升制度，鼓勵員工發揮潛能，並搭配內部輪調機制，培養多元歷練與跨部門協作能力。在學習資源方面，不僅辦理多元職能與AI應用等專業課程，亦提供語言進修補助、語言檢定獎勵與派外訓練課程，支持員工持續進修、擴展職涯視野。