想靠投資理財致富 八成八上班族曾投資 虧損獲利報酬率曝光

現代人理財觀念普遍，加上股市不斷攀升，不少上班族除了節流，更想靠投資開源。yes123求職網「勞工抗通膨與斜槓族搶錢調查」發現，高達八成八上班族曾有投資理財行動，其中三成八目前呈現「虧損」，投資報酬率平均為負20.8%，27.7%目前屬「獲利」狀態，平均投報率12.8%。透過權重比例換算後，上班族「總投資報酬率」大約為「負的4.4%」，呈現小賠狀況。

俗話說：「你不理財，財不理你」，對於領死薪水的上班族來說，幾乎都想要活用有限的收入，希望能夠「錢滾錢」創造財富。

根據yes123求職網的調查顯示，高達88.2%上班族「曾經有過」投資理財的行動；而且選擇的投資理財工具，在可複選狀況下，主要依序有：「基金」(71.4%)、「股票(現貨)」(70.4%)、「保險」(53.2%)，以及「銀行定存」(50.3%)、「外幣」(36.6%)。

其他投資工具，又分別為：「期貨(含指數型與商品型)」(25.1%)、「虛擬貨幣」(23.1%)、「貴金屬」(21.5%)，以及「房地產」(16.8%)、「債券」(15.8%)。

整體而言，假如曾經投資理財過，38.1%表示目前呈現「虧損」，投資報酬率平均為負20.8%；另外27.7%目前是「獲利」狀態，平均投報率12.8%；剩下的34.2%屬於「損益兩平」。

再進一步分析，若將損益兩平的投報率「當作0%」，透過權重比例換算後，上班族的「總投資報酬率」，大約為「負的4.4%」，呈現小賠狀況。

不過從yes123求職網的調查更發現，其實這當中也有六成一(61.1%)的人坦言，面對今年引發的全球關稅貿易戰，「曾經造成」自己在投資理財規劃上的損失，未來能否順利解套，仍然充滿著變數。

不論有沒有實際經驗，假如投資理財標的慘遭套牢，有67.2%選擇「先放著不管」；25%會「停損出場」；少數的7.8%選擇「加碼攤平」。

雖然有賺有賠，但是本次調查也顯示，高達92.9%的上班族指出，從下半年開始，有投資理財計畫：包含53.8%屬於「已經付諸行動」；39.1%為「尚未付諸行動」。

至於投資理財的目的，在可複選狀況下，主因依序是：「存退休金、養老金」(80%)、「買屋」(56.6%)、「為了賺更多外快」(36.8%)，以及「怕突然失業沒收入」(35.7%)、「覺得錢放著不投資，就是賠錢」(30.1%)。

看來期盼藉由投資存到退休金，是大多數上班族的願望，只是想要在完全離開職場後，同時生活無虞，估計退休金平均需要準備2,438萬元，其中甚有14.7%，認為要存到「五千萬(含)以上」。

yes123求職網發言人楊宗斌認為，想完全準備好退休金，確實有些高難度，不過如果慎選投資工具，搭配景氣循環，透過長期「複利效果」，小錢變大錢也不是不可能！最重要的就是理財觀念的建立：「收入先減去儲蓄，才是等於支出」。

楊宗斌更建議，其實進入職場後，愈早開始「強迫儲蓄」，愈早有累積財富的機會。像是以「年化報酬率」8%估算，若每個月至少定額投資五千到六千塊，經過十年之後，就可以存到人生的第一個「一百萬」，也就是完成「第一桶金」的目標。