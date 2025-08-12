元大金控集團打造母性友善職場 獲台北市政府頒發友善育兒事業獎

元大金控集團擁有萬名專業金融從業人員，提供客戶最完善金融服務，為展現對人才尊重與全方位關懷，集團致力提供多元、平等與共融（DEI）職場環境，透過優於法令假別及設置哺乳友善設施等，支持母性友善，讓員工能安心育兒、專注工作，元大金控及旗下元大投信以實際行動完善育兒職場，連續2年獲得臺北市政府頒發友善育兒事業獎。

為鼓勵企業營造育兒友善環境，台北市政府2024年首度頒發「友善育兒事業獎」，針對組織文化及政策、育兒支持假別措施、職場直接設置托兒服務、經濟支持、津貼措施等項目進行評比，從中選拔績優友善育兒事業單位，帶動各界共同響應參與，今年度元大金控及元大投信雙雙榮獲「績優事業獎」肯定。

元大金控相信人才是企業永續的核心根基，打造使同仁能兼顧工作與家庭的職場環境，是企業重要責任與使命。元大金控訂定母性健康保護計畫，持續推出各項健康促進與友善育兒措施，包括：完善哺(集)乳室設備、優於法令育兒支持假別、臨場醫護健康諮詢與豐富育兒資源，讓同仁能兼顧家庭與工作需求；同時推動員工協助方案（EAPs）平台，關注員工身心健康與生活平衡，進一步營造安全與支持的職場環境，實現企業與個人共榮共好的目標。

元大投信身為公募基金資產管理業龍頭，從四大職場「安心」面向著手─職場安全、健康安好、家庭安穩、社區安和，建立內部親職支持網絡與共享資源，提供經濟支持與育兒津貼等實質措施，運用企業自身力量，為社會培力育才。元大投信持續以實際行動滿足同仁家庭照顧需求，打造育兒友善與健康職場環境，與同仁共創永續幸福職場。