這樣投資護國神山台積電最厲害 陸行之揭「登山高手」五招

護國神山台積電（2330）近日股價頻創新高，無懼市場各種雜音干擾；12日盤中見1,195元天價，「對於台積電還能不能買」再度引起投資人熱議。研究台積電近三十前的前外資分析師陸行之12日再於臉書分享五招「登山高手」投資心法，包括長期持有、占投資組合超過五成、股利再投資、看長期競爭力不理雜音、規劃提早贈與後代。

以下為陸行之臉書全文及臉書連結 https://www.facebook.com/share/1DtZReZab2/ ：

最近常聽到些從沒有覆蓋過神山的前分析師（不要猜，也不要問我是誰，猜對的我會刪掉，哈哈）及沒持有多少股份的專家在大力推薦如何擇時賣出/買入神山，而我在覆蓋 (cover) 了神山及晶圓代工業近30年，也是10次擇時3-4次不準（反指標專家就更慘了，反指標應該指的是10次擇時7-8次不準），所以現在專注於分享產業趨勢變化，避免討論擇時進出（擇時也違反金管會規定，除非像今年4月勝率很高狀況，才會勉強暗示），當然這30年來我跟很多sizable股東及基金經理人討論過如何投資神山，我將這些厲害的股東稱為登山高手，以下分享一下心得：

1. 登山高手總是長期持有，頂多偶爾看看組合比重變化避免擇時殺進殺出；

2. 登山高手神山部位總是超過50%, 有些甚至70-80%，暴跌/拉回再加碼，完全沒有在管合理的基金組合比重來分散風險；

3. 登山高手有現金流入，收到股利會持續存股加碼，手上存股比現金還多好幾倍；

4. 登山高手看長期競爭力/政策變化，不太關心市場雜音，尤其不是很關心神山的月營收變化及季度法說扯了什麼高大上的新技術，新訂單；

5. 登山高手會提早贈與神山給後代，免得以後贈與稅隨股價升高越來越貴；

歡迎分享你們認識的登山高手們