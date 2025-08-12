旅遊旺季到 產險業旅平險納法定傳染病再添2家

隨著旅遊市場逐步回溫以及暑期旺季來臨，民眾對旅途中突發疾病的保障需求攀升。第一產物保險和泰安產物保險8月相繼宣布推出涵蓋「法定傳染病」的旅平險。目前國內已有包括安達產險、旺旺友聯、台灣產物、華南產物、新光產物、南山產物及富邦產險第一產和泰安產等9家業者，將法傳列入旅平險保障項目。

第一產物保險8月8日推出涵蓋「法定傳染病」的海外突發疾病保險，正式進軍旅平險市場的法傳保障領域。該產品提供實支實付及住院日額給付，目前先在業務員通路及保經代通路上架銷售，網路投保預計8月15日推出，讓出國旅客獲得更完整的醫療風險防護。

泰安產險亦在8月11日宣布，全面升級「樂暢遊」旅行綜合保險專案，將「法定傳染病」納入補償範圍。