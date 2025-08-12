快訊

遭週刊爆稱釋煌智「老公」 林岱樺：羞辱式的人格毀滅戰

「駝背怪鳥」混進鄰居家跟鴨鴨一起玩 好奇一問直呼不得了：非常罕見

學者指賴清德失去讀賣、產經支持 小笠原：還有朝日新聞

旅遊旺季到 產險業旅平險納法定傳染病再添2家

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

隨著旅遊市場逐步回溫以及暑期旺季來臨，民眾對旅途中突發疾病的保障需求攀升。第一產物保險和泰安產物保險8月相繼宣布推出涵蓋「法定傳染病」的旅平險。目前國內已有包括安達產險、旺旺友聯、台灣產物、華南產物、新光產物、南山產物及富邦產險第一產和泰安產等9家業者，將法傳列入旅平險保障項目。

第一產物保險8月8日推出涵蓋「法定傳染病」的海外突發疾病保險，正式進軍旅平險市場的法傳保障領域。該產品提供實支實付及住院日額給付，目前先在業務員通路及保經代通路上架銷售，網路投保預計8月15日推出，讓出國旅客獲得更完整的醫療風險防護。

泰安產險亦在8月11日宣布，全面升級「樂暢遊」旅行綜合保險專案，將「法定傳染病」納入補償範圍。

保險 產險 傳染病

延伸閱讀

網傳屈公病人傳人「恐大流行」？疾管署澄清：病媒蚊傳播

1年期傷害險 留意是否涵蓋法定傳染病

為什麼出國旅平險跟不便險最好都要買？從實例看不同險種的啟動條件

八家旅綜險 涵蓋法定傳染病

相關新聞

想靠投資理財致富 八成八上班族曾投資 虧損獲利報酬率曝光

現代人理財觀念普遍，加上股市不斷攀升，不少上班族除了節流，更想靠投資開源。yes123求職網「勞工抗通膨與斜槓族搶錢調查...

金控前七月賺逾3,000億 富邦金獲利、EPS稱冠

整體金控前七月稅後純益飛越3,000億元大關，達3,059億元，為歷年同期第三高，比去年同期衰退幅度也再收窄至三成內、約...

金融守護論壇／金管會副主委莊琇媛促結合 AI 四面向防詐阻詐

金管會副主委莊琇媛昨（11）日表示，詐騙已從過去人際接觸演變為跨境、AI變音等「無差異攻擊」，防詐必須結合科技、員工專業...

五大壽險7月進帳825億元

7月隨美國與主要貿易夥伴達成初步協議、美股財報表現亮眼，以及全球AI需求續強，帶動國內出口強勁，提振國內外股市走揚，台股...

金管會談關稅衝擊 金融業將是海嘯第二排

美國實施對等關稅，立委關注國銀資產品質是否受衝擊，金管會副主委陳彥良昨（11）日表示，美國總統川普上台後，大力推動關稅政...

人民幣對美元匯率靠攏7整數大關 穩步且可控的升值傾向

美國投行高盛表示，中國人民銀行（大陸央行）設定的人民幣中間價顯示出升值傾向，人民幣對美元匯率將繼續逐步向「7」整數關口邁...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。