快訊

遭週刊爆稱釋煌智「老公」 林岱樺：羞辱式的人格毀滅戰

「駝背怪鳥」混進鄰居家跟鴨鴨一起玩 好奇一問直呼不得了：非常罕見

學者指賴清德失去讀賣、產經支持 小笠原：還有朝日新聞

如何投資神山？ 陸行之分享「登山高手」的5個特點

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

台積電（2330）頻創天價，當然引來市場諸多分析師發表該如何買賣的看法，資深半導體產業評論家陸行之表示，即使已覆蓋（cover）神山及晶圓代工業近30年，也是10次擇時3-4次不準，他同時將厲害的台積電股東稱為登山高手， 且分享這些登山高手的5個特點。

陸行之在臉書分享對台積電厲害股東的心得看法， 他指出，登山高手總是長期持有；且神山部位總是超過50%， 有些甚至70~80%，暴跌/拉回再加碼；有現金流入，收到股利會持續存股加碼；看長期競爭力/政策變化，不太關心市場雜音；會提早贈與神山給後代，免得以後贈與稅隨股價升高越來越貴。

陸行之表示，最近常聽到些從沒有覆蓋過神山的前分析師，及沒持有多少股份的專家在大力推薦如何擇時賣出/買入神山，「而我在覆蓋（cover）了神山及晶圓代工業近30年，也是10次擇時3-4次不準（反指標專家就更慘了，反指標應該指的是10次擇時7-8次不準）」。

陸行之強調，「所以現在專注於分享產業趨勢變化，避免討論擇時進出（擇時也違反金管會規定，除非像今年4月勝率很高狀況，才會勉強暗示）」，他同時表示，30年來跟很多sizable股東及基金經理人討論過如何投資神山，將這些厲害的股東稱為登山高手，因此分享一下心得。

陸行之認為， 登山高手有5個特點，首先，總是長期持有，頂多偶爾看看組合比重變化避免擇時殺進殺出；神山部位總是超過50%， 有些甚至70~80%，暴跌/拉回再加碼，完全沒有在管合理的基金組合比重來分散風險。

另外，登山高手有現金流入，收到股利會持續存股加碼，手上存股比現金還多好幾倍；登山高手看長期競爭力/政策變化，不太關心市場雜音，尤其不是很關心神山的月營收變化及季度法說扯了什麼高大上的新技術，新訂單；登山高手會提早贈與神山給後代，免得以後贈與稅隨股價升高越來越貴。

陸行之臉書全文如下：

最近常聽到些從沒有覆蓋過神山的前分析師（不要猜，也不要問我是誰，猜對的我會刪掉，哈哈）及沒持有多少股份的專家在大力推薦如何擇時賣出/買入神山，而我在覆蓋 (cover) 了神山及晶圓代工業近30年，也是10次擇時3-4次不準（反指標專家就更慘了，反指標應該指的是10次擇時7-8次不準），所以現在專注於分享產業趨勢變化，避免討論擇時進出（擇時也違反金管會規定，除非像今年4月勝率很高狀況，才會勉強暗示），當然這30年來我跟很多sizable股東及基金經理人討論過如何投資神山，我將這些厲害的股東稱為登山高手，以下分享一下心得：

1. 登山高手總是長期持有，頂多偶爾看看組合比重變化避免擇時殺進殺出；

2. 登山高手神山部位總是超過50%, 有些甚至70-80%，暴跌/拉回再加碼，完全沒有在管合理的基金組合比重來分散風險；

3. 登山高手有現金流入，收到股利會持續存股加碼，手上存股比現金還多好幾倍；

4. 登山高手看長期競爭力/政策變化，不太關心市場雜音，尤其不是很關心神山的月營收變化及季度法說扯了什麼高大上的新技術，新訂單；

5. 登山高手會提早贈與神山給後代，免得以後贈與稅隨股價升高越來越貴；

歡迎分享你們認識的登山高手們

陸行之臉書連結：https://www.facebook.com/share/p/1AvqhLz5Jq/

股東 陸行之

延伸閱讀

輸美晶片關稅揭牌 台積電美國新投資將成董事會討論焦點

0050、0056股息剛好Cover質押利息！存股哥曝月月配心法：集中火力買0056

地表最強軍工股用ETF輕鬆布局！美歐亞互飆國防預算 資金奔向太空與導彈風口

台積電2奈米機密外洩！網憂「護國神山被掏空」：該取消遠端辦公

相關新聞

想靠投資理財致富 八成八上班族曾投資 虧損獲利報酬率曝光

現代人理財觀念普遍，加上股市不斷攀升，不少上班族除了節流，更想靠投資開源。yes123求職網「勞工抗通膨與斜槓族搶錢調查...

金控前七月賺逾3,000億 富邦金獲利、EPS稱冠

整體金控前七月稅後純益飛越3,000億元大關，達3,059億元，為歷年同期第三高，比去年同期衰退幅度也再收窄至三成內、約...

金融守護論壇／金管會副主委莊琇媛促結合 AI 四面向防詐阻詐

金管會副主委莊琇媛昨（11）日表示，詐騙已從過去人際接觸演變為跨境、AI變音等「無差異攻擊」，防詐必須結合科技、員工專業...

五大壽險7月進帳825億元

7月隨美國與主要貿易夥伴達成初步協議、美股財報表現亮眼，以及全球AI需求續強，帶動國內出口強勁，提振國內外股市走揚，台股...

金管會談關稅衝擊 金融業將是海嘯第二排

美國實施對等關稅，立委關注國銀資產品質是否受衝擊，金管會副主委陳彥良昨（11）日表示，美國總統川普上台後，大力推動關稅政...

人民幣對美元匯率靠攏7整數大關 穩步且可控的升值傾向

美國投行高盛表示，中國人民銀行（大陸央行）設定的人民幣中間價顯示出升值傾向，人民幣對美元匯率將繼續逐步向「7」整數關口邁...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。