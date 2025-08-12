如何投資神山？ 陸行之分享「登山高手」的5個特點
台積電（2330）頻創天價，當然引來市場諸多分析師發表該如何買賣的看法，資深半導體產業評論家陸行之表示，即使已覆蓋（cover）神山及晶圓代工業近30年，也是10次擇時3-4次不準，他同時將厲害的台積電股東稱為登山高手， 且分享這些登山高手的5個特點。
陸行之在臉書分享對台積電厲害股東的心得看法， 他指出，登山高手總是長期持有；且神山部位總是超過50%， 有些甚至70~80%，暴跌/拉回再加碼；有現金流入，收到股利會持續存股加碼；看長期競爭力/政策變化，不太關心市場雜音；會提早贈與神山給後代，免得以後贈與稅隨股價升高越來越貴。
陸行之表示，最近常聽到些從沒有覆蓋過神山的前分析師，及沒持有多少股份的專家在大力推薦如何擇時賣出/買入神山，「而我在覆蓋（cover）了神山及晶圓代工業近30年，也是10次擇時3-4次不準（反指標專家就更慘了，反指標應該指的是10次擇時7-8次不準）」。
陸行之強調，「所以現在專注於分享產業趨勢變化，避免討論擇時進出（擇時也違反金管會規定，除非像今年4月勝率很高狀況，才會勉強暗示）」，他同時表示，30年來跟很多sizable股東及基金經理人討論過如何投資神山，將這些厲害的股東稱為登山高手，因此分享一下心得。
陸行之認為， 登山高手有5個特點，首先，總是長期持有，頂多偶爾看看組合比重變化避免擇時殺進殺出；神山部位總是超過50%， 有些甚至70~80%，暴跌/拉回再加碼，完全沒有在管合理的基金組合比重來分散風險。
另外，登山高手有現金流入，收到股利會持續存股加碼，手上存股比現金還多好幾倍；登山高手看長期競爭力/政策變化，不太關心市場雜音，尤其不是很關心神山的月營收變化及季度法說扯了什麼高大上的新技術，新訂單；登山高手會提早贈與神山給後代，免得以後贈與稅隨股價升高越來越貴。
