新台幣開盤連三貶 今年以來升幅仍居亞幣之冠

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

美國對台對等關稅目前是既有稅率再疊加20%。新台幣匯價連續3個交易日走貶，12日新台幣開盤價為29.95，貶值3.4分。

行政院副院長鄭麗君11日指出，政府本應善盡說明職責，未來將成立線上專區讓各界查詢，未來談判過程中除了爭取對等關稅再調降，並一併磋商232條款，也會爭取關稅不採疊加稅率方式計算。

匯銀指出，近期市場觀望氣氛濃，外資昨天下午盤匯出，今早亦有匯出動作。出口商拋匯力道持續縮減。

主要亞幣，今年以來至11日止，新台幣升幅仍是最大的，升幅達9.58%，高於日圓的5.99%，以及韓元的5.94%，和人民幣的1.63%。

