首檔上櫃公司發行永續發展轉換公司債 意德士-永掛牌上櫃

意德士科技股份有限公司（7556）於2025年8月12日成功發行首檔永續發展轉換公司債（75561，債券簡稱：意德士一永），為國內首家發行永續發展轉換公司債的上櫃公司，為中小企業運用永續金融工具籌資建立新典範。

意德士公司這次為發行三年期、新台幣1億元綠色轉換公司債，票面利率0%，採詢價圈購方式公開承銷，以101元溢價發行，並於櫃買中心上櫃掛牌，承銷商表示該案於詢價圈購過程中獲投資人高度關注、認購踴躍，顯示永續發展債券備受市場肯定與青睞，為一般投資大眾提供參與永續金融投資管道，有助落實我國普惠金融政策。

意德士公司為半導體產業先進製程關鍵零組件供應商，隨產業需求升溫，公司產能擴建迫切，這次債券所募資金將用於新建取得黃金級綠建築認證廠房，透過綠建築設計降低建造與營運階段的能源與水資源耗用，提升能源效率、廢棄物減量，展現公司落實永續經營之具體行動，同時藉由結合永續債券環境效益與轉換公司債股債彈性的籌資架構，提供企業多元永續融資選項，同時提升公司的永續及國際競爭力。

櫃買中心指出，意德士這次發行永續發展轉換公司債，不僅展現公司在推動ESG及永續治理上努力的 階段性成果，更為中小企業參與永續發展債券市場樹立典範，有助於引導產業鏈共同邁向綠色轉型。未來櫃買中心也將持續推動我國永續金融商品多元發展，鼓勵更多上市櫃企業導入創新金融工具，鏈結環境效益與產業需求，共同打造具韌性的綠色供應鏈與永續經濟生態系。